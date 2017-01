Auf den Kandidaten, welcher am 12. Februar in den Gemeinderat gewählt wird, wartet eine grosse Herausforderung. Wie es die letzte Gemeinderätin Yvonne Feri auf den Punkt gebracht hat: „man gewinnt keinen Blumenstrauss in diesem Ressort“ obwohl es sehr arbeitsintensiv ist.

Um diese grosse Herausforderung auch seriös anzugehen, braucht es alleine für die Einarbeitungszeit enorm viel Zeitaufwand. Martin Egloff hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er bei einer allfälligen Wahl, sein berufliches Pensum zu Gunsten des Gemeinderates stark reduzieren würde. Dank seiner Position ist dies möglich und umsetzbar. Somit wäre aus meiner Sicht auch garantiert, dass die nötige Aufmerksamkeit für den Sozialbereich gegeben ist. Nur durch kompetente Führung, welche nicht nebenbei funktioniert, ist es möglich wieder Ruhe und Beständigkeit in dieses Ressort zu bringen.

Ich wähle Martin Egloff in den Gemeinderat und empfehle meine Wahl allen Wettingern und Wettingerinnen.

Simon Burkart