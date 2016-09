Die Feuerwehr Rohrdorf lädt die Bevölkerung am 23. September um 18.50 zur traditionellen Hauptübung ein. Die Einsatzübung bietet einen umfassenden Einblick und Überblick in das vielseitige Feuerwehrhandwerk und die vielen technischen Gerätschaften und Fahrzeuge. Wie gewohnt wird ein Offizier als Speaker die Zuschauer durch die Übung führen und die Aktionen der Feuerwehr kommentieren und erklären. Interessierte Zuschauer und Besucher treffen sich um 18.50 Uhr bei der Filiale der Landi in Oberohrdorf. Die Feuerwehr freut sich auf einen spannenden und abwechslungsreichen Abend.