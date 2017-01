Pünktlich um 19.30 eröffnete die Präsidentin Sabine Zaugg die 145. Hauptversammlung der Musikgesellschaft Eintracht Leuzigen. Die Traktanden wurden einstimmig genehmigt.

Der interessant erfasste Jahresbericht der Präsidentin führte den Musikantinnen und Musikanten das vergangene Jahr nochmals vor Augen. Im Januar letzten Jahres standen die Musikgesellschaften Arch und Leuzigen noch ohne Dirigent da und dies mit dem Ziel im Juni an das Eidgenössische Musikfest in Montreux zu reisen. Mit etwas Glück kreuzten sich die Wege der MG’s und Thomas Hafner, einem engagierten Musiker und Dirigenten. Nach einem kurzen gegenseitigen beschnuppern stand für alle fest, dass Thomas die optimale Lösung ist. Bereits ein paar Wochen später waren mit den Jahreskonzerten in Arch und Leuzigen die ersten gemeinsamen Auftritte einstudiert. Der bereits erwähnte Besuch am grössten Musikfest der Schweiz in Montreux mit 556 Formationen war natürlich der Mittelpunkt des Berichtes.

Mit einem grossen Applaus wurde der Jahresbericht offiziell genehmigt. Der Vizepräsident Martin Furrer würdigte die herzliche und vorrausschauende Arbeitsweise der Präsidentin.

Das Traktandum Ein- und Austritte viel dieses Jahr erfreulich aus, denn es durften folgende Musikantinnen und Musikanten in den Verein aufgenommen werden:

Saskia Wyss

Zoe Mülchi

Janis Furrer

Thomas Hafner (Rückwirkende auf die GV vom 22.01.16)

Aus dem Jahresprogramm 2017 sind folgende Auftritte nennenswert:

17. / 18.03. Jahreskonzert in Leuzigen

25.03. Jahreskonzert in Arch

18.06. Seeländischer und Bucheggbergischer Musiktag in Oberwil

31.07. Bundesfeier in Arch

01.08. Bundesfeier in Leuzigen

03. - 05.08. Ländtifest Büren

02.12. Weihnachtsmarkt Leuzigen

08. / 09.12. Adventskonzerte in Arch und Leuzigen

Die Ehrungen werden auch dazu genutzt den fleissigen Probebesuch der Mitglieder zu würdigen. Diejenigen, die 4 Absenzen oder weniger hatten durften einen Gutschein entgegennehmen:

4 Absenzen : Wyss Corinne, Nia Marcel, Affolter René

3 Absenzen: Zaugg Diana, Furrer Hansueli

2 Absenzen: Duss Anita, Mülchi Roland, Furrer Martin

1 Absenzen: Oehler Fritz

0 Absenzen: Zaugg Sabine



Diese Mitglieder werden 2017 für ihre aktiven Dienstjahre geehrt:

50 Jahre Nia Marcel (Kantonaler Ehrenveteran)

30 Jahre Winz Daniel (Kantonaler Veteran)

Im Traktandum «Verschiedenes» wurde informiert, dass im Jahr 2021 die MG Leuzigen ihren 150-jährigen Geburtstag feiert und der bucheggbergischen Musikverband den 100. Es wird abgeklärt, ob gemeinsam einen regionalen Musiktag mit den entsprechenden Feierlichkeiten organisiert wird.

Weiter gehört der Bärzelistag in Leuzigen neu zu den lebendigen Traditionen des Kantons Bern. In der Tat wird dieser Feiertag von der Musikgesellschaft noch gepflegt, denn an diesem Tag wird den Einwohnern vom Dorf auf musikalische Art und Weise die besten Neujahrswünsche vermittelt.

Fabienne Cosandey wurde für die tolle Arbeit mit den Blockflötenschülern gedankt. Mit sehr grossem Engagement führt sie die Mädchen und Jungen in die Welt der Musik.

Einen grossen Dank geht an Thomas Hafner. Mit viel Geduld, Geschick und Können vermittelt er den Musikantinnen und Musikanten seine Sichtweise der Musik, dass es dann am Schluss auch so klingt wie er sich das Vorstellt.

Roland Jost