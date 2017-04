Am 6.04.2017 kann am Buchenweg 22 in Oberentfelden Frau Yvonne Bruder bei guter Gesundheit ihren 86. Geburtstag feiern. Hiezu gratulieren wir ihr ganz, ganz herzlich und wünschen ihr auch für das kommende Lebensjahr viel Glück, Gottessegen und vor allem gute

Gesundheit. Die Jubilarin musste sich am 28.02.2017 einer Augenoperation unterziehen lassen, die bis anhin ohne Komplikation verlief. Frau Bruder macht den Haushalt zusammen mit ihrem Lebenspartner noch selbständig. Sie ist übrigens eine sehr vorzügliche Köchin und immer positiv aufgestellt…

Alles, alles Gute liebe Frau Bruder.