Es geschieht im Alltag – während der Arbeit, beim Sport, vor dem Fernseher: Menschen in unserem Umfeld erleiden einen Herz-Kreislaufzusammenbruch. Wenn in einer solchen Notsituation nicht sofort gehandelt wird, haben auch die Rettungssanitäter fast keine Chancen mehr, den Patienten zu retten.

Im Hightech Zentrum Aargau hängt seit kurzen ein Defibrillator an der Wand. Wie das Gerät eingesetzt wird und welche Massnahmen in einem Notfall sonst noch getroffen werden müssen, erfuhren die Mitarbeitenden vom Hightech Zentrum und anderen Technopark-Firmen am letzten Mittwoch im Rahmen einer Infoveranstaltung. Patric Egger, Experte Anästhesiepflege NDS HF, Rettungssanitäter HF, weiss wovon er spricht. In seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter trifft er immer wieder auf Patienten, welche mit Herzdruckmassage, Beatmung und mit dem Einsatz des Defibrillators am Leben erhalten werden. Diese Situationen haben ihm gezeigt: „Wenn bei einem Herzinfarkt, einem Hirnschlag oder einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht sofort gehandelt wird, habe ich als Rettungssanitäter keine Chance, den Patienten zu retten. Wenn allerdings bis zum Eintreffen der Ambulanz eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wird und – wenn vorhanden – ein Defibrillator zum Einsatz kommt, dann hat der Patient deutlich bessere Überlebenschancen.“

Der Defibrillator im Hightech Zentrum ist ein sogenannter „Halbautomat“. Das heisst, dass der Schock am Schluss selber ausgelöst werden muss. Patric Egger empfiehlt diese Geräte: „Ich sehe für die beteiligten Rettungspersonen einen grossen Vorteil darin, wenn der Stromschlag manuell ausgelöst wird. Denn es ist wirklich zwingend, dass alle Beteiligten in diesem Moment zurückstehen und den Patienten nicht berühren. Die neusten Geräte klären den Patienten eigenständig ab, erstellen ein EKG und aufgrund der Resultate empfiehlt das Gerät einen Schock oder eben nicht. Aus Erfahrung weiss ich, dass in solchen Notsituationen das persönliche Auffordern zum Zurücktreten der Helfer den Einsatz des Defibrillators sicherer macht – nicht für den Patienten, sondern für die Helfer.“

Rund 35 Personen haben die Einführung für das Gerät besucht und am Schluss an einer Puppe eine Herzdruckmassage ausgeführt. Mindestens 6 Zentimeter muss der Brustkorb in den Körper gedrückt werden und schnell wird klar: Eine wirkungsvolle Behandlung hat immer gebrochene Rippen zur Folge. Patric Egger beruhigt die Teilnehmenden: „Die Rippen sind nach 6 – 8 Wochen wieder zusammengewachsen – eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Jahre einem durch Behandlung geschenkt werden. Es braucht Überwindung, die eigene Kraft so einzusetzen, aber zögern Sie nie, es im Notfall zu tun. Nur nichts tun ist das Falsche in einem solchen Moment“.

Helen Dietsche