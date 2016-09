Findet in der Region schon einmal eine Oper statt, ist der Bezirksschulchor Brugg natürlich mit von der Partie.

Zu einer ersten Berührung mit dem Thema „Oper“ kam es bereits vor zwei Wochen im Rahmen einer abwechslungsreichen Einführung – am vergangenen Freitag stand dann das „Grande Finale“ an: der Besuch der Aufführung der Opera „Rigoletto“.

Der Intendant Peter Bernhard persönlich liess es sich vorletzten Donnerstag nicht nehmen, die Schüler auf eine faszinierende Reise in die Opernwelt zu entführen, bei welcher er ihnen die gesamte Anlage gezeigt hat. Man durchquerte die Maskenräume, warf einen Blick in die Garderoben und schritt über die Bühne – ja selbst den Orchestergraben und den Technikraum durften die Jugendlichen inspizieren. Den Schülerinnen und Schüler wurde auf eindrückliche Art und Weise bewusst, wie umfangreich ein solches Projekt ist und was alles benötigt wird, damit ein solch riesiges Werk auf die Beine gestellt werden kann. Um dem Bezchor eine weitere Annäherung an Verdis Oper zu ermöglichen, hatte Herr Bernhard den Jugendlichen die Handlung zusätzlich ein wenig „verraten“.

Am Freitag war es nun soweit. Dank dem Enthusiasmus des Intendanten waren natürlich alle voller Vorfreude. Ein für die Freilichtoper perfekter warmer Sommerabend und eine Stimmung, wie sie sonst nur selten anzutreffen ist, erwartete die jungen Sängerinnen und Sänger ab 19.30 Uhr bei der Turnhalle Mülimatt. Eine kurze Begrüssungsrunde, ein wenig Smalltalk, bevor der Chorleiter den Schülern und Lehrpersonen dann die einige Meter lange Ticketschlange überreichen durfte. Dem Abenteuer stand, nachdem der Eingang erspäht, der Slalomlauf um die erwartungsfrohen Besucher geschafft und die Sitzplätze eingenommen waren, nichts mehr im Wege.

Nur noch wenige Minuten, gespannt wechselten die Augen zwischen Bühne und Uhr hin und her. Rigoletto konnte jetzt sein Werk vollführen. Schon in der ersten Szene wurde der Bezchor mitgerissen von Gesängen auf höchstem Niveau, fesselndem Schauspiel und purer Dramatik, auf die Bühne gebracht von Protagonisten aus aller Welt.

Definitiv ein einzigartiger Abend – und der Bezchor mittendrin. Ob sich die Schüler auf ein nächstes Projekt mit dem umtriebigen Musiklehrer Simon Moesch freuen? Aber klar!

Ein Artikel von Kay Obermeier und Gianluca Imbiscuso