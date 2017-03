Am Samstagmorgen, den 18. März 2017 führte die Musikschule Ehrendingen die Instrumenten-Info in der Schulanlage Lägernbreite durch.

Um Punkt 10:00 Uhr standen die motivierten Musiklehrpersonen bereit um möglichst viele Kinder und Erwachsene zu informieren. Aus den neuen Musikzimmern der Musikschule ertönte bald ein munteres Durcheinander der Klänge.

An der Musikschule können über sechzehn Instrumente und Gesang erlernt werden. Ebenfalls werden Ensembles und neu Kinderchor angeboten. Das Kennenlernen des Wunschinstruments und der Lehrperson dazu ist ein wichtiger Schritt für die definitive Entscheidung.

Anmeldeschluss Schuljahr 2017/18: 1. Mai 2017



Alle Infos auf: http://ms-ehrendingen.ch/informationen/ und http://ms-ehrendingen.ch/team/musiklehrpersonen/