Ist Franz-Beat Schwere der richtige Gemeinderat?

Franz-Beat Schwere ist ein erfahrener Politiker und Berufsmann, er beweist täglich seine Leistungs- und Führungsfähigkeit. Verhandlungen und Diskussionen um Details kennt er genauso wie die Sorgen von Familien, Vereinen, Behörden, Mitarbeitern und Kunden. Franz-Beat Schwere ist in Wettingen aufgewachsen und seit seiner Jugend wohnhaft, in der Region und in Wettingen stark verwurzelt und kennt die örtlichen Verhältnisse aus seiner politischen und sportlichen Tätigkeit.

Ich wähle Franz-Beat Schwere weil ich ihn durch die gemeinsame Zeit im Einwohnerrat und in der Finanzkommission sowie im Vorstand der Turn- und Sportvereinigung Wettingen als verlässlichen, kompetenten und ehrlichen Partner kenne und schätze. Weil ich ihn als Menschen mit hoher Sozialkompetenz und offener Kommunikation erlebe. Weil er als Mitglied der SVP Fraktion im Einwohnerrat und in der Finanzkommission solide, ehrliche und gradlinige Arbeit geleistet hat. Weil er nicht zurückschreckt auch mal gegen den Strom zu schwimmen wenn für ihn die Fliessrichtung nicht stimmt.

Franz-Beat Schwere wird dem Gemeinderat gut tun und ihn mit seiner Erfahrung, Sachkompetenz und Effizienz optimal ergänzen. Gerade in Zeiten angespannter Gemeindefinanzen ist seine Haltung zu einer masshaltigen Ausgabenpolitik wichtig. Er steht für gesunde Finanzen und einen den Verhältnissen angepassten Steuerfuss ein. Bei Schul- und Sozial- und Kulturthemen sind Augenmass, gesunder Menschenverstand und zuverlässige bürgerliche Haltung wichtig. Attribute welche auf Franz-Beat Schwere zutreffen. Er ist der Richtige! Setzen wir auf sichere Werte, wählen wir Franz-Beat Schwere in den Wettinger Gemeinderat. Meine Stimme hat er!

Beat Brunner, ehem. Wettinger Einwohnerratspräsident