JA zum neuen Fuss- und Velosteg im Umiker Schachen!

Die CVP Stadtpartei bringt ihre Anliegen im öffentlichen Mitwirkungsverfahren zum KGV ein. Besonders begrüssen wir, dass sich der Stadtrat für den Fuss- und Velosteg vom Schwimmbad auf die Umiker Schacheninsel einsetzt. Das Auenschutzgebiet auf der Umiker Schacheninsel muss auch in Zukunft begeh- und erlebbar sein. Der Steg schliesst eine wichtige Lücke im Fuss- und Radwegnetz des Raum BruggWindisch. Es darf nicht sein, dass zukünftig nur noch diplomierte Biologen diesen wertvollen Naturraum betreten dürfen, wie dies in gewissen Kreisen propagiert wird. Vielmehr wird durch Information der Besucher zum Verhalten in der Auenschutzzone sowie zu deren Bedeutung das Verständnis der Bevölkerung für Anliegen des Naturschutzes erhöht. Dadurch wird viel mehr erreicht als mit einem Zutrittsverbot. Die Umiker Schacheninsel muss für die Bevölkerung zugänglich bleiben.

Die quartierweise Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen wird von uns unterstützt. Bei der Umsetzung fordern wir allerdings eine öffentliche Auflage der Projekte mit einer Einsprachemöglichkeit für die betroffene Bevölkerung. Nur so können die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Bedenken zielgerichtet einbringen, was am Schluss die Akzeptanz der Tempo 30 Zonen erhöht. Für die Signalisation sind bauliche Massnahmen sehr zurückhaltend einzusetzen und es ist insbesondere auf das Errichten von „Blumenkübeln“ im Übermass zu verzichten.

Die Erschliessung des Entwicklungsgebiets Aegerte ist im KGV noch nicht zufriedenstellend aufgezeigt. Vorgesehen ist, das Gebiet mit dem Neubau einer Strasse (Neue Aegertenstrasse) zu erschliessen. Weitere Erschliessungsvarianten, die ohne den Neubau einer Strasse auskommen und die bestehende Infrastruktur nutzen sind unbedingt aufzuzeigen. Eine Möglichkeit wäre, das Gebiet über die bestehende Hüslimattstrasse mit einem Anschluss an den Kreisel Lauffohr zu erschliessen. Der Neubau einer Strasse ist für uns nur dann eine Option, wenn ganz klar der ÖV am Meisten von der neuen Strasse profitiert. Dies ist im Erschliessungskonzept aufzuzeigen.

Dem öffentlichen Verkehr, insbesondere dem Busverkehr wird im KGV ein grosser Stellenwert beigemessen. Neben den punktuellen Verbesserungen wie dem Ausbau der meistfrequentierten Haltestellen und der besseren Erschliessung schlecht erschlossener Quartiere ist es der CVP Stadtpartei Brugg ein Anliegen, dass der ÖV gezielt gefördert wird über den Ausbau des Busangebots mit einer Verdichtung des Fahrplans.

Julia Geissmann, Einwohnerrätin CVP Brugg