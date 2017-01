Eine wunderbare Stimme erfüllt am Samstag, 18. März 2017 die historische Zähnteschür in Bettlach: sie gehört der Sängerin Jaël (ehemals Lunik). Unterwegs ist sie auf Tour mit ihrem Acoustic-Programm. Die warme, melancholische Stimme von Jaël, verpackt in Pianoballaden zum Schwelgen, aber auch treibende Gitarrenduos, zweistimmige Gesänge und Farbtupfer mit Xylophon und Kalimba. Keine Frage: Das Trio‐Konzerte verspricht gefühlsvolle Momente und viel Genuss: Gänsehaut-­Stimmung garantiert!

Türöffnung ist um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Eintritt CHF 35.00 (Mitglieder CHF 30.00)

Ticketreservationen unter portmann.schaible@bluewin.ch oder 032 / 645 30 62.