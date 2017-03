Am Palmsonntag, 9. April 2017 um 19.00 Uhr, sind Sie herzlich zum traditionellen Kirchenkonzert in die St. Wendelinskirche in Gipf-Oberfrick eingeladen.

Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick übt unter der Leitung von Christoph Köchli ein Programm ein, welches neben traditioneller auch zeitgenössische Blasmusik enthält. So werden der bekannte „Canon“ von Johann Pachelbel und der „Grand March“ aus der Oper ‚Moses‘ von Gioacchino Rossini zu hören sein.

Beim Musikstück „Winter Games“ wird nicht das Ski-WM-Fieber, sondern das Olympische-Winterspiele-Feuer entfacht und die Musikanten werden ihr Können unter Beweis stellen. Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Musikgesellschaft ein Stück des bekannten Filmmusikkomponisten Hans Zimmer spielt. Diesmal „Gladiator“ aus dem gleichnamigen Film. Wenn Ihnen die Musiktitel „Feather Theme“ und „Let it Go“ nicht viel sagen, wird Ihnen die Melodie sicher bekannt vorkommen. Die bekannte Ouvertüre aus dem „Le Calive de Bagdad“ schliesst das Konzert schmissig ab.

Die Musikgesellschaft hofft mit diesem Programm für jung und alt etwas zu bieten. Reservieren Sie sich heute schon diesen Abend um in den Genuss feiner Blasmusik zu kommen und lassen Sie sich auf die Osterzeit einstimmen.