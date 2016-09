Kirsten Ernst kandidiert für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Wettingen. Diese Kandidatur unterstützen wir, weil sich Kirsten Ernst durch ihre pragmatische und zielorientierte Arbeitsweise bei der Lösung vielfältigster Aufgaben und bei der Mitwirkung in den verschiedensten Arbeitsgruppen und Ämtern bereits bestens bewährt hat.

Als jahrelange Präsidentin des Elternrates der Schule Altenburg hat sie sich unter anderem den Themen Blockzeiten/Tagesstrukturen, Verkehrssicherheit und Integration gewidmet. Ihr Engagement für Schulfragen fand anschliessend seine logische Fortsetzung in ihrer Arbeit als Schulpflegerin und Einwohnerrätin.

Daneben war und ist sie Familienfrau, hat zwei Kinder grossgezogen und ist als kaufmännische Leiterin im eigenen Garagebetrieb zusammen mit ihrem Mann tätig. Sie kennt sich also in Finanzfragen bestens aus und kann gut organisieren und administrieren. Obendrein ist sie in ihrer eigenen Praxis als Lerntherapeutin tätig.

Kirsten Ernst, eine echte Powerfrau, die mithelfen wird, die Zukunft von Wettingen positiv zu gestalten. Geben auch Sie ihr Ihre Stimme!

Franziska Bereuter Hartkorn

René Hartkorn

Nina Hartkorn