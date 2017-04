Am Sonntag, 2. April, wurden im Reformierten Kirchgemeindehaus Unterentfelden vier junge Damen und zehn junge Herren konfirmiert. Zum Thema „Miracles“ bereiteten die Konfirmanden zahlreiche Beiträge vor, unter anderem einen Sketch über eine „Wunderbox“, welcher für viele Lacher sorgte. Besonders bemerkenswert ist, dass die Konfirmanden die gesamte musikalische Umrahmung des Gottesdienstes selbständig bestritten: Eine Konfirmanden-Band und verschiedene Solo-Vorträge begeisterten die Festgemeinde. Pfarrer Christian Bieri predigte über die Heilung des Gelähmten und sprach über das Wunder des Glaubens als grösstes Wunder der Bibel. Er segnete die vierzehn Jugendlichen mit ihrem selbst gewählten Konfirmationsspruch und entliess sie so in ihr kirchliches Erwachsenenleben.