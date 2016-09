Vereinsgründung auf den 1.1.2017

Ein historischer Moment in der langen Geschichte der Laufgruppe Fricktal. Am 14. September 2016 beschlossen die Sportfreudigen der Laufgruppe Fricktal auf den 1. Januar 2017 einen Verein zu gründen. Die Förderung und die Verbreitung des Lauf- und Walking-Sports für Personen jeden Alters und die Unterstützung des Gesundheits- und Wettkampfsports waren die bisherigen Bestrebungen der bestehenden Interessengesellschaft. Dieselben unveränderten Ziele wird auch der zukünftige Verein verfolgen.

Die Vereinsgründung wurde bereits an der letzten Jahressitzung im Februar diskutiert. Die Pro- und Contra-Argumente wurden genau abgewogen. Dass ein Verein mit Mehrarbeit verbunden und das Problem von Nachwuchssportlerinnen und -Sportler damit nicht gelöst werden kann, wurde von den Anwesenden vorgebracht. Die positiven Aspekte haben an der Versammlung im Februar aber überwogen, unter anderem die Haftung bei zivilrechtlichen Schulden der Gesellschaft sowie die Haftung und Besteuerung des Vermögens. Mit der Änderung der Rechtsform werden die Einzelnen entlastet. Dass die Sportlerinnen und Sportler auch als Verein die Kollegialität im gleichen Rahmen pflegen werden und die schlanke Organisationsform beibehalten werden soll, da waren sich alle einig.

Im Lokal des Restaurants Löwen in Herznach wurden die Statuten am 14. September 2016 von 28 der 48 zukünftigen Vereinsmitglieder diskutiert und mit wenigen Änderungen verabschiedet. Für den Vorstand haben sich Peter Lautenschlager, Präsidium, Christina Bernet, Vizepräsidentin, Fardin Ashgari, technische Leitung, Vroni Brogle, Aktuarin, Ursula Hasler, Finanzen, für mindestens 2 Jahre zur Verfügung gestellt. Melanie Elias und Urs Müller wurden als Revisoren gewählt.

Bereits wurde das erste wohlverdiente Ehrenmitglied ernannt. Hansruedi Dinkel wurde mit viel Applaus diese Ehre zugetan. Er legte im Fricktal einen wichtigen Baustein. Eine Interessengruppe mit Hansruedi Dinkel setzte sich 1982 – noch in ganz kleinem Rahmen – in Bewegung. Dies kann wörtlich genommen werden, denn Hansruedi Dinkel aus Eiken initiierte erste Laufschulungen und Trainingsstunden. Die Laufstrecke wurde ins Leben gerufen und nach Rücksprache mit den betroffenen Gemeinden Eiken, Sisseln und Kaisten, von der Mehrkampfgruppe Fricktal erstellt. Was vor drei Jahrzehnten mit Hansruedi Dinkel begann, hat auch heute noch seine Bedeutung, sogar mehr denn je unter dem Motto „Gesunderhaltung durch Prävention und Geselligkeit“. Das Ehrenmitglied legte vor 34 Jahren damit die Grundlage des neuen Vereins „Laufgruppe Fricktal“.

Mit der Vereinsgründung gibt es grundsätzlich keine Änderungen. Die Sportfreudige müssen keinen Vereinsbeitrag leisten. Die Sporttreffs am Mittwoch und die Kurse finden weiterhin in Eiken statt. Der Sitz der Laufgruppe ist auch in Eiken. Zudem wird die Freude am Sport und die Geselligkeit mit der Vereinsgründung nicht minder gepflegt.

Die Laufgruppe nimmt auch Passivmitglieder auf, die den Verein in seinen Zielen, Aufgaben oder durch regelmässige Beiträge finanziell unterstützen. Der Verein wird im Januar 2017 mit fast ausschliesslich Aktivmitgliedern starten. Sportlerinnen und Sportler, die aktiv joggen, sich mit Nordic Walking fit halten oder sich für anderweitige Sportarten interessieren, sind im zukünftigen Verein bei Weitem in der Überzahl. Die Freude am Sport, die Pflege der Gesellschaft und die Vermittlung von praktischen Sporterfahrungen sind allen ein grosses Anliegen. Gesund, rank und schlank wird die Philosophie des Vereins auch in Zukunft sein.

