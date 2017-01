Nach einem gemeinsamen Abendessen, umrahmt durch zwei Liedervorträge des Männerchors, eröffnete Präsident Edi Hofer die Generalversammlung der Männerriege Dulliken. Er begrüsste eine grosse Anzahl Turner und richtete einen besonderen Gruss an die Delegationen des örtlichen Turnvereins und des Männerturnvereins Starrkirch-Wil.

In einer Schweigeminute gedachten die Männerriegler dem verstorbenen Mitglied Peter Schmutz. Dann leitete der Präsident zu den statutarischen Geschäften über und hielt Rückschau über das vergangene, ereignisreiche Vereinsjahr. Der Höhepunkt war zweifelsohne die Reise zum 80-jährigen Riegenjubiläum nach Metz/Nancy. Aber auch die gesellschaftlichen und sportlichen Anlässe fanden grossen Zuspruch.

Im Bericht des Oberturners Männer, Edgar Fölmli, standen die turnerischen Höhepunkte im Vordergrund: Teilnahme am Regionalturnfest in Bellach, gemeinsamer Anlass mit dem Männerturnverein Starrkirch-Wil und Begehung "Meyersche Stollen" in Aarau. Besonders stolz zeigte sich Edgar Fölmli über die zwei Grossanlässe "Dulliken bewegt" und "Winterfit". Das vom Schweizerischen Turnverband und der SUVA unterstützte "Winterfit-Programm" wurde gekonnt in den wöchentlichen Turnstundenbetrieb integriert. Dieser Anlass war für jedermann offen und stiess auf sehr grosses Interesse. Es wurde an 10 Abenden geturnt mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 33 Personen.

Bruno Kunz, Oberturner Senioren, zeichnete ein erfreuliches Bild: Im wöchentlichen Turnstundenbetrieb konnte der Durchschnittsbesuch gehalten werden. An der Generalversammlung der Raiffeisenbank brillierten die Senioren mit einer ansprechenden Bühnenshow. Um die Fachkenntnisse zu erweitern und vor allem neue Ideen in der Turnhalle umsetzen zu können besuchten die Leiter des Seniorenturnens verschiedene Kurse. In gewohnter Weise war der mit viel Herzlichkeit vorgetragene Bericht mit Anekdoten und Lebensweisheiten ergänzt.

Bei den Wahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre zur Verfügung und wurden mit Akklamation in ihrem Amt bestätigt. Albert Hubschmid wurde neu als Vizeoberturner gewählt. Das Leitungsgremium stellt sich wie folgt zusammen: Edi Hofer, Präsident; Albert Hubschmid, Vizepräsident und Vizeoberturner; Edgar Fölmli, Oberturner; Viktor Dormann, Aktuar; Edy Lütolf, Kassier. In der Abteilung Senioren wird Oberturner Bruno Kunz weiterhin die Turner mit einem vielseitigen Programm begeistern.

Alois Bieri trat nach 23 Jahren als Wander- und Reiseleiter zurück. Jahr für Jahr überraschte er seine Turnkameraden mit tollen Wanderungen in allen Gegenden der Schweiz. Präsident Hofer verdankte mit lobenden Worten seine grossen Verdienste. Für das Jahr 2017 wählten die Turner Roland Bitterli zum Wanderleiter. Die Reise wird an den Arnisee im Gotthardgebiet führen.

Aus dem vielfältigen sportlichen und gesellschaftlichen Jahresprogramm 2017: Wöchentliche Turnstunden (jeweils donnerstags), Dulliken bewegt (Mai), Regionalturnfest Matzendorf (Juni), Wanderung (August), Kant. Oberturnerkurs in Dulliken (November), Winterfit für jedermann (ab November) und Jahresschlusshock (Dezember).