Am Samstag 10.09.16 von 09:00 bis 14:00 Uhr findet auf dem Sternenplatz in Oensingen der erste Mobilitätstag statt.



Clever mobil sein macht Spass. Erfahren Sie am Mobilitätstag, wie sie in der Freizeit und im Alltag clever und bequem ans Ziel kommen und probieren Sie die vielfältigen Angebote aus.

Gross und Klein sind eingeladen den Mobilitätstag in Oensingen zu besuchen. Eine humorvolle musikalische Führung führt die Besucher um 09.45 und um 11.50 Uhr in das Thema ein. Sie können gratis im Dampfzug «Chluser Schnägg» fahren, E-Bikes, Velos und das SchwingDing testen, einen Kinderveloparcours machen, den Eco-Drive-Simulator ausprobieren, einen alkoholfreien Drink an der Blue Cocktail Bar schlürfen, ihre lokale Bus-Chauffeurin ausfragen, alles über das Elektro Auto erfahren und sich über viele weitere Mobilitätsangebote informieren.

Wettbewerb! Gewinnen Sie ein E-Bike im Wert von 2’990 Fr. und viele andere attraktive Preise.

Der Mobilitätstag wird von der Energiestadt Oensingen und so!mobil organisiert. Das detaillierte Programm finden Sie auf www.so-mobil.ch.

Programm

09.00 Uhr: Start Mobilitätstag

09.45 Uhr: Begrüssung durch Markus Flury, Gemeindepräsident Oensingen

09.50 und 11.50 Uhr: LIVE humorvolle musikalische Führung durch den Mobilitätstag

14.00 Uhr: Ende Mobilitätstag



Gratis Fahrt im Dampfzug Chluser-Schnägg

ab Bhf Balsthal 10.15 h, 12.15 h

ab Bhf Oensingen 10.55h, 12.55 h

Naturparkbus-Shuttle:

Bhf Oensingen-Sternenplatz 10.35 h, 12.35 h

Sternenplatz-Bhf Oensingen 10.45 h, 12.45 h