Die erste Präsentation des neu gegründeten Elternvereins Villmergen am Weihnachtsmarkt vom 3. Dezember 2016 ist geglückt. Allen, die noch nichts von uns gehört haben, stellen wir uns gerne kurz vor:

Wir… - setzen uns für die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Villmergen ein





- sind Ansprechpartner für Anliegen und Ideen von Eltern und Kindern und arbeiten partnerschaftlich mit den Schul- und Gemeindebehörden zusammen - führen eigenständig oder mit Partnern Kurse und Veranstaltungen durch und gestalten eine kinder- und elternfreundliche Umgebung mit

erklärt Barbara Ziörjen, Präsidentin.

Nebst der Organisation von regelmässigen Krabbelgruppen-Treffs, der Babysitterausbildung und -vermittlung, diversen Kursen sowie des Spielplatzfestes oder des Weihnachtsbastelns sind auch Themen wie Schulwegsicherheit fixer Bestandteil des Elternverein Programms.

Der nächste Anlass ist der beliebte Spielzeug-Flohmarkt für Kinder, welcher am Samstag, 18. März 2017 von 11:00 bis 13:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf in Villmergen stattfindet. Gerne verwöhnen wir Sie im Flohmi-Bistro mit Speis und Trank.

Wollen auch Sie sich für ein lebendiges und kinderfreundliches Villmergen einsetzen? Dann informieren Sie sich näher unter www.elternverein-villmergen.ch oder melden Sie sich gleich als Mitglied an und unterstützen Sie den Verein finanziell in seinen Projekten. Vielen herzlichen Dank!