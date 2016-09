Ökumenischer Bettagsgottesdienst in der Reformierten Kirche Seon

Ein feuchter, grauer Frühherbstmorgen! Dritter Septembersonntag!

Traditionsgemäss hatten die reformierte und die katholische Kirchgemeinde zum ökumenischen Gottesdienst in die Reformierte Kirche eingeladen. Und die Bettagsgemeinde kam! Generationen übergreifend, alle fühlten sich sichtbar wohl in der hellen Kirche. Die Kinder hatten ihr eigenes Programm in der Chinderchile. Pfarrer Hans Maurer und Dr. Gerhard Ruff begrüssten die Gemeinde mit dem Wort: "Kämpfe den guten Kampf des Glaubens ". Der grosse Männerchor Seon, unter der Stabführung seines Dirigenten Martin Kutruff, begleitete die Gemeinde mit klangvoll vorgetragenen Lob- und Dankliedern einfühlsam durch den Gottesdienst. Musiker Andres Joho brachte mit seinem bewegten Orgelspiel musikalische Freuden. In der äusserst lebendig gestalteten Dialogpredigt zum Thema: "Der gute Kampf im Glauben " ermutigten uns Pfarrer Hans Maurer und Dr. Gerhard Ruff zum Kämpfen im Gebet. Mit packenden Beispielen aus ihrem eigenen Leben brachten uns die beiden nahe, dass der Kampf des Glaubens durch die Vergebung zum Frieden führt und in die Gemeinschaft der Glaubenden.Der Männerchor nahm das Predigtthema mit einem besinnlichen Mendelssohn - Lied nochmals auf, ehe der Segen gesprochen wurde. Anschliessend traf sich die grosse Bettagsgemeinde zum frohen Gedankenaustausch und zum Apéro rund um die herbstlich geschmückten Tische im Kirchgemeindehaus.

