Der Sportverein Fislisbach fuhr am 18. September 2016 mit 56 Kindern, wie bereits letztes Jahr, nach Wohlenschwil zum Plauschwettkampf. Dieser besteht aus 9 Posten welche jeweils in einem 4er Team absolviert werden. Die Aufgaben an den Posten sind sehr Abwechslungsreich gestaltet. So gibt es Büchsenschiessen, Trottinetteparcour, Besenparcours, Wassertransport, Frisbee und die Seifenrutschbahn – diese darf nicht fehlen – sowie weitere. Trotz einigen Regenschauern und kühlen Temperaturen haben die Kinder alles gegeben und hatten vor allem eines – Spass. Die 14 Teams haben den ganzen Tag vollen Einsatz gegeben und erreichten in der Kategorie U10 Mixed den 1. sowie bei den U10 Mädchen den 3. Rang. In der Kategorie U12 belegte ebenfalls der SVF den 1. Platz!

Tradition an diesem Anlass ist, dass die Leiter/-innen jeweils vor dem Rangverlesen auch noch einige Posten absolvieren müssen. Dies ganz zum Vergnügen der Kinder und Eltern. Für viele, insbesondere für die Kinder, ist es das Highlight auch einmal ihre Leiter/-innen im vollen Einsatz zu sehen.



(geschrieben von Nadine Schibli)