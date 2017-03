(MGU) Am letzten Donnerstagabend fand bereits die zweite Trainingseinheit auf dem Wasser statt. Die aktive Saison auf dem Wasser hat damit definitiv begonnen. Bevor auf die Sommerzeit umgestellt wird, treffen sich die Schwaderlocher Pontoniere nun mindestens zweimal in der Woche bereits um 18:00 Uhr zu den Trainingsfahrten. Wie meistens zu Beginn einer Saison gilt es nun, innert kürzester Zeit eine solide Grundkondition zu erhalten, damit dann die «Puste» reicht, wenn es um den technischen Feinschliff geht vor den Wettkämpfen.

Ein Teil der Boote, mit denen auf dem Rhein unterhalb Schwaderloch trainiert wird, wurden bereits Anfang März in Brugg gefasst und auf dem Wasserweg nach Schwaderloch gefahren. Diese Talfahrt ist Tradition und wird schon seit Jahrzehnten gemacht. Dieses Jahr startete man gegen 05:30 Uhr in Schwaderloch und fuhr mit dem Bus nach Hottwil. Von dort aus ging es dann zu Fuss weiter Richtung Brugg. Nach einem Zwischenhalt im Hirschen Villigen traf man gegen 09:30 Uhr bei der «Eichhütte» im Brugger Schachen ein. Dann wurden die Boote gewassert und ausgerüstet. Die Abfahrt war um 10:15 Uhr geplant. Beim Kraftwerk Beznau war die Schleusung auf 12:30 Uhr reserviert und um 13:15 Uhr stand das Mittagessen im Hotel Piccone, Klingnau, bereit. Frisch gestärkt wurde der Rest der Strecke mit einem Zwischenhalt in Full bei Edith (Jüppen) und dem Übersetzen in Leibstadt bewältigt. Kurz vor 19:00 Uhr war das Ziel beim Vereinshaus in Schwaderloch erreicht.

Volles Wettkampfprogramm

In dieser Saison stehen nicht weniger als acht Wettkämpfe an. Schon bald, am 13. Mai, werden die ersten Medaillen vergeben am Einzelwettfahren in Murgenthal. Nur eine Woche später geht es dann auf der Limmat in Dietikon mit dem Glanzenburg-Cup weiter. Danach reisen die Schwaderlocher Pontoniere am Wochenende vom 10./11. Juni quer durch die Schweiz nach Bex, wo das grosse Kant. Bernische Wettfahren ansteht. Vom 23. bis 25. Juni steht der erste Höhepunkt der Saison auf dem Wettkampfkalender. Ganz in der Nähe, nämlich in Wallbach, wird die diesjährige Schweizermeisterschaft der Pontoniere (Kategorien C, D und F) ausgefahren. Nach den Sommerferienwochen, am 13. August, treffen sich die Jüngsten (Kategorie I) und die Ältesten Pontoniere zur 6. JP1-Challenge resp. zum 10. Oldie-Cup in Ligerz. Am Tag vor der Jungpontonier-Schweizermeisterschaft in Olten am 26. August steht für die Kategorien C, D und F noch ein weiteres Einzelfahren auf demselben Flussabschnitt an. Zum Abschluss treffen sich die «Schnür-Experten» zum 9. Chnüppu-Cup noch in Buchs SG. Die Wettkämpfer freuen sich schon heute, wenn viele «Fan’s» am Ufer stehen und die Fahrer anfeuern. Notieren sie sich schon heute die vorgenannten Termine, damit sie keinen Wettkampf verpassen!

Fischessen-Arena

Das im letzten Jahr neu entworfene und umgesetzte Fischessen-Konzept wird auch dieses Jahr wieder angewendet. Das heisst, dass vom 19. bis 21. Mai ein grosses, liebevoll dekoriertes und beheiztes Festzelt bereit steht für die Gäste des 38. Fischessens der Pontoniere Schwaderloch. Das neue Konzept hat dazu geführt, dass mehr Sitzplätze in (wenn nötig) einem beheizten Zelt zur Verfügung stehen. Zudem sind sämtliche Zugänge (Kaffestube usw.) integriert im Zelt und dem direkt anschliessenden Vereinshaus. Alles Verbesserungen, die letztes Jahr bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angekommen sind. Die Komplimente, die wir erhalten haben, haben uns dazu bewogen, dieses neue «Arena-Konzept», trotz einigem Mehraufwand, wieder anzuwenden. Wir wünschen unseren treuen Gästen schon heute ein paar unterhaltsame Stunden bei uns Pontonieren