Am Wochenende startet die neue Saison auch in der 1. Liga. Der HC Dietikon-Urdorf konnte letztes Jahr die Klasse knapp halten und ist nun in einer spannenden aber schweren Gruppe eingeteilt. Bis zu den Weihnachtstagen gilt es, sich in der oberen Tabellenhälfte zu klassieren und dann nichts mit der Abstiegsrunde am Hut zu haben.

Das erste Spiel in der Gruppe 2 werden der HC Einsiedeln und Aufsteiger Wettingen bestreiten. Am Samstag begegnen sich Muri und der andere Aufsteiger Volketswil, wie aber auch Wohlen und Amicitia Zürich. Am Sonntag trifft Dietikon-Urdorf dann noch auf den TV Uster. In der heimischen Urdorfer Zentrumshalle wollen die Limmattaler sogleich den ersten Sieg landen.

Der 4. Platz als Weihnachtsgeschenk?

Einfach wird dieses Unterfangen indes aber nicht. Der TV Uster ist in dieser Gruppe als einer der Favoriten zu sehen. Die Ustemer verfügen mit Iwan Ursic sogar über einen ehemaligen Nationalspieler in ihren Reihen. Aber auch Gianluca Schaub, der im Rückraum die Fäden zieht, Kenny Tan, der variantenreiche Flügel und Goalie Manuel Votapek machen die Mannschaft zu einem heissen Anwärter auf die ersten Plätze.

Der HC Dietikon-Urdorf hat sich den 4. Platz zum Ziel gesetzt. Dann wäre man dabei, wenn im Frühjahr 2017 um NLB-Plätze gespielt wird. Zu glauben, dass man dann ganz vorne mitspielt, wäre Utopie. Aber so würde man sich bereits im Winter den Ligaerhalt sichern. Ganz anders sieht es aus, wenn man sich in der unteren Hälfte der Tabelle klassiert. Dann geht es ab Januar 2017 darum, in einer neuen Gruppe mit acht Teams, möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern. Lustig würden diese Spiele aber mit Sicherheit nicht werden. Sie werden von grossem Kampf, viel Leidenschaft und Emotionen geprägt sein.

Viele Neue Gesichter im Team

Was darf man also als Fan des HCDU in dieser Saison vom Fanionteam erwarten? Eine Frage, die nur schwer zu beantworten ist. Bis auf einen Spieler wurde die ganze Stammformation ausgewechselt. Im Tor stehen statt dem erfahrenen Katicic nun die jungen Agarkov (22), Crippa (21) und Müller (bald 18). Am Flügel wird Brandt Burla ersetzen, der seinerseits auf der Mitte anstelle von Wüthrich auflaufen wird. Burlas Nebenmänner Jossi und Caprani werden versuchen, aus dem Rückraum die Tore zu erzielen. Sie alle werden von Reymond, Polozani, und Röthlisberger unterstützt. Letzterer kam auf diese Saison neu ins Team, genau so wie Alex und Thierry Delay. Die Brüder werden am rechten Flügel (Alex) und am Kreis (Thierry) für Furore sorgen wollen. Mit Oliver Anderegg steht auch noch ein Rückkehrer in der Mannschaft, der mit seiner Erfahrung eine grosse Stütze sein wird. Ein anderer, der neu im Team ist, hat einen bekannten Namen. Damian Biffiger, der ältere Bruder von Francesco hat sich entschieden, diese Saison mit der 1. Mannschaft zu bestreiten. Er wird vorwiegend in der Abwehr eingesetzt werden. Und auch der junge Alessandro Rüegg wird den Fans noch viel Freude bereiten. Der Flügelläufer ist extrem schnell und verfügt über tolle Wurfvarianten.

Am linken Flügel fehlt vorläufig Dominic Jäger. Wann das Eigengewächs auf das Handballfeld zurückkehrt, ist noch ungewiss. Er befindet sich nach seiner Fussverletzung viel in der Physiotherapie. Eine andere Absenz schmerzt dem HCDU aber noch mehr. Luzi Tiefenauer! Seine Persönlichkeit sowie sein Spielverständnis werden der Mannschaft sicher bis zu den Weihnachtsferien fehlen. Kniebeschwerden verunmöglichen dem 31-Jährigen momentan das Handballspielen.

Mit den Spielern, die im Sommer das Team verlassen haben (Katicic, Affentranger, Wüthrich, Grendelmeier, Biffiger, Galli, etc.) ging dem HC Dietikon-Urdorf so einiges an Erfahrung verloren. Die Frage ist, ob das mit jugendlichem Spielwitz, den die Mannschaft nun zweifelsohne besitzt, zu kompensieren ist. Beantworten kann man das womöglich nicht gerade nach der ersten Partie, Anzeichen wird es aber sicher dann schon geben, in welche Richtung es gehen könnte. Der HCDU steht also vor einer Saison mit Fragezeichen. Die Partie gegen den TV Uster beginnt am Sonntag um 15 Uhr in der Zentrumshalle in Urdorf. Die Mannschaft freut sich über viele Zuschauer.