Am kommenden Sonntag, den 22. Januar, ist es wieder so weit: Der Tischtennisclub Bremgarten veranstaltet für alle Schülerinnen und Schüler aus der Region mit Jahrgang 2002 und jünger ein Plauschturnier.

Das Turnier bietet die Gelegenheit, sich gleichzeitig spielerisch und kompetitiv mit vielen Gleichaltrigen zu messen. Es wird in drei verschiedenen Alterskategorien gespielt, Knaben und Mädchen getrennt. Den besten Spielern winken tolle Preise und die Möglichkeit, am Aargauer Kantonsfinale teilzunehmen. Das Spiel mit dem kleinen, schnellen Plastikball garantiert Freude und Spass und passt optimal in diese eisig kalte Jahreszeit!

Wer also beweisen möchte, was er mit Schläger und Ball alles drauf hat, braucht nur am Sonntag bis um spätestens 9.55 Uhr in der Isenlaufturnhalle mit Sportkleidern, Hallenschuhen und Schläger (falls vorhanden) zu erscheinen. Hallenöffnung ist bereits um 9.30 Uhr, Turnierbeginn um 10.00 Uhr. Für alle, die keinen eigenen Schläger besitzen, stehen Schläger zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos und es braucht keine Anmeldung im Voraus.

Der Tischtennisclub freut sich auf eine volle Halle und möglichst viele Teilnehmer aus der ganzen Region!