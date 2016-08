Sie rannten, warfen, sprangen und einige von ihnen gingen als Sieger hervor am Sporttag der Primarschule Kaisten. Olympia war gestern, jetzt zeigt Kaisten, wo es langgeht!

Gut gelaunt und fit wie Turnschuhe wurden die Unterstufenschüler von ihren Lehrerinnen zu einem Postenlauf am Donnerstag, den 26. August 2016, begrüsst. Unteranderem auf dem Programm: Büchsenwerfen, Trottinettparcours und Sackhüpfen.

Währenddessen wurde die Mittelstufe zum Leichtathletikwettkampf begrüsst. Hier auf dem Programm: Weitsprung, Hochsprung, Weitwurf und Sprint. Trotz der heissen Temperaturen an diesem Sommertag waren Gross und Klein zu allem bereit!

Nach einer Aufwärmrunde wurden die Gruppen gebildet. Während man von der einen Seite des Schulhauses fröhliches Getue und Gelächter vernahm, kämpfte die Mittelstufe um den Sieg in den verschiedenen Disziplinen. Noch nie wurde ein Ball weiter geworfen, höher und weiter gesprungen, als an diesem Tag in Kaisten. Kaum war die Startklappe erklungen, schon rasten die jungen Sportler durch die Ziellinie. Selbst eine Erkältung oder eine Verstauchung konnten die Schüler nicht aufhalten. Tatkräftig angefeuert wurden die Kinder von Eltern und Lehrpersonen, was für zusätzliche Motivation sorgte.

Nach der Mittagspause ging es trotz in die Höhe schiessender Temperaturen genauso motiviert weiter, wie am Morgen. Während sich die Mittelstufe in Brennball, Fussball und Badminton versuchte, war Leichtathletik bei der Unterstufe angesagt: Weitsprung, Weitwurf, Sprint und Ausdauerlauf.

Gegen 15 Uhr ging der Sporttag mit einem Höhepunkt zu Ende: dem Rasensprenger! Dort holten sich Schüler aller Altersstufen eine wohlverdiente Abkühlung. Durchnässt wie Enten im Regen aber mit einem Lächeln auf dem Herzen gingen schliesslich alle nach Hause. Ein unvergesslicher Tag für Kaisten!

Stephanie Schneider, Klassenlehrerin der 6a