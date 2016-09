Vom 3.bis 10. September erlebten siebzehn Kölliker Seniorinnen und Senioren zusammen mit dem bewährten Team unter der Leitung von Pfr. Rudolf Gebhard eine erlebnisreiche Ferienwoche an der Lenk im Simmental. Das warme Spätsommerwetter verlockte zu vielen Spaziergängen und Ausflügen. Zu den Höhepunkten gehörte wohl die Fahrt mit der Luftseilbahn auf den Betelberg und die kleine Rundwanderung auf dem Blumenweg. Beim Ausflug mit dem Bus zur idyllischen Iffigenalp staunten alle über den imposanten Wasserfall direkt an der steilen und engen Bergstrasse. Am einzigen Regentag erfreuten sich alle am weiten Holzdach der mittelalterlichen Kirche von Zweisimmen und ihren farbigen Glas- und Wandmalereien. Zufrieden und vollbepackt mit Lenker Spezialitäten – Alpkäse und Lenker Würste – kehrte die Reisegruppe wieder wohlbehalten nach Kölliken zurück.

Rudolf Gebhard