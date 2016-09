Ein bisschen exotisch wirkte er schon unter den traditionellen Obst- und Gemüseanbietern, dieser reich dekorierte Stand mit Fotos von afrikanischen Kindern und den Flohmarktgegenständen aus veraltetem Steinerhof-Inventar. Und doch war vielen Urdorfer „Mulaffemärt“-Besuchern sofort klar, worum es bei dieser Aktion ging, als sie von Rolf Hotz, dem Gründer der Stiftung zur Schulförderung von AIDS-Waisen in der kenianischen Stadt Siaya, angesprochen wurden.

Als Geschäftsmann war Rolf Hotz vor zehn Jahren auf das unfassbare Elend aufmerksam geworden, welches die in Drittweltländern meist tödlich verlaufende Immunkrankheit AIDS hinterlässt. Zurück bleiben Waisen, die punkto Schul- und Berufsbildung oft chancenlos sind. Angesichts dieser auch in Siaya allgegenwärtigen Not entschloss sich Rolf Hotz kurzerhand, mithilfe einheimischer Gewährsleute ein – wie er es nennt – Mikroprojekt aufzugleisen. Seither kann die von ihm ins Leben gerufene Stiftung „Siaya Kenya Children Foundation“ (SKCF) dank vieler grosszügiger Spenderinnen und Spender gut 60 Oberstufenschüler optimal fördern. Der Erfolg darf sich sehen lassen, erreichen doch viele SKCF-Schützlinge bei den Abschlüssen von Schule und weiterführenden Ausbildungen ausgezeichnete Resultate.

Doch nun zurück zum Stand am Urdorfer „Mulaffemärt“. Dieser traditionelle Donnerstagsevent wurde am 8. September nicht gerade überrannt – es war wohl zu schön. Doch wenigstens tröpfchenweise schauten immer wieder Leute, oft alte Bekannte, vorbei. Sie kosteten vom feinen Bergkäse aus dem Taminatal oder vom Kaffee, beides vom Steinerhof-Wirtepaar Seglias gespendet, verschlangen ein paar selbstgebackene Brownies und hielten einen vergnüglichen Schwatz mit dem Stiftungsgründer oder seinem Helfer aus dem SKCF-Vorstand. Die Flohmarkt-Gegenstände dagegen fanden weniger Beachtung – zu bepackt waren wohl schon die Taschen mit Salatköpfen, Brot und anderem aus dem Marktangebot.

Der abschliessende Kassensturz brachte den finanziellen Ertrag an den Tag: 240 Franken Nettogewinn. Dies sind 6 Promille der benötigten Jahreseinnahmen. Will man nämlich das gegenwärtige Unterstützungsniveau halten, ist die Stiftung auf jährliche Spenden von 40 000 Franken angewiesen. Dazu fehlen gegenwärtig noch 8000 Franken. Mit Verweis auf die vielen treuen Spenderinnen und Spender ist Rolf Hotz aber zuversichtlich, dass dieser Betrag bis Ende Jahr noch reinkommt. Sein Kommentar zum eher mässigen Ertrag am „Mulaffemärt“: „Hauptziel solcher Aktionen ist ohnehin die Präsenz in der Öffentlichkeit.“

Spendenkonto: Verein zur Unterstützung der Siaya Kenia Children Foundation (SKCF), 8902 Urdorf, Postfinance CH 16 0900 0000 6102 5925 6