Mit vielen Vorsätzen fuhr der Sportverein Fislisbach am Mittwoch 31. August 2016 mit 16 Jungs und Mädchen nach Untersiggenthal an den Sikinga-Lauf 2016. Lautstark unterstütz von den Fans erliefen sich die Kinder tolle Plätze. So erreicht man über die Distanz von 750 m in der Kategorie „Knaben Jg. 2008/09“ einen hervorragenden dritten Rang sowie in der Kategorie „Schüler Jg. 2006/07“ einen dritten und vierten Rang. In der Kategorie „Schüler Jg. 2004/05“ über 1‘200 m verpasste der SV Fislisbach mit dem Erreichen des 4. Rangs das Podest nur ganz knapp. Dafür reichte es in der Kategorie „Schüler Jg. 2001/03 nochmals zum hervorragenden dritten Podestplatz.

(geschrieben von Julia und Aline)