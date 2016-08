Ausser dem Vorstand des Theatervereins Spielleute Sisseln wusste niemand der 14 Teilnehmer wohin uns der diesjährige Vereinsausflug führen wird. Spannung lag in der Luft, als wir uns am Morgen des 27. August 2016 auf dem Schulhausplatz zur Abfahrt versammelten. Unser Chauffeur führte uns direkt zum Köhlerhof Under Bramboden. Dort erhielten wir einen Kurzeinblick in das traditionelle Handwerk der Köhlerei. Danach folgte eine Wanderung durch die wilde Natur des Napfs, entlang von wilden Nagelsteinfluhen, goldführenden Bächen und einer gemütlichen Kutschenfahrt zur Mittagsrast. Der Grillplausch beim Tipi Zelt mit feinen Grilladen, Risotto vom Feuer und Salat genossen wir sehr. So lange bis es mit dem nächsten Termin eng wurde. Ein Teil wurde von Gspo mit dem Kleinbus abgeholt. Die Restlichen begaben sich auf den ca. 30 Min. Spaziergang nach Romoos. Dort trafen wir uns zum Goldwaschen mit den Goldcowboys. Gut ausgerüstet begaben wir uns auf die Suche nach den 12kartätigen Flittchen. Diese zu finden war nicht ganz so einfach. Es brauchte viel Geduld, Fingerspitzengefühl und Know-how, um die Flittchen zu schürfen. Fast alle kehrten mit dem Fläschchen voller kleiner Goldstückchen zurück. Den Abend liessen wir beim Apéro und Nachtessen im historischen Hotel Kreuz in Romoos ausklingen. Es war ein rundum gelungener und wunderschöner Tag!