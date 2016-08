«Planzplätz», Sonntag, 28. August 2016, Sommerkonzert in der Kirche Maisprach mit dem Trio «Pflanzplätz». Das bekannte Trio mit Simon Dettwiler (Schwyzerörgeli, Langnauerli), Thomas Aeschbacher (Schwyzerörgeli, Langnauerli, Cajon, Gitarre) und Jürg Nietlisbach (Kontrabass, Trumpy, Gitarre) hat als Gast den Geiger Andy Gabriel mitgebracht. Die Kirche Maisprach heisst die Besucher mit angenehmer Kühle willkommen. Dreizehn (!) Örgeli und Orgeln, drei Geigen (jede anders gestimmt), zwei Gitarren und ein Kontrabass stehen bereit und machen die Anwesenden neugierig auf das Kommende. Die ersten drei Stücke, Eigenkom-positionen mit vielen eigebauten Erinnerungen der Musikanten, legen einen angenehmen meditativen Klangteppich in die Kirche, nur sehr diskret heben sich die einzelnen Instrumente daraus hervor. Das ändert sich rasch, wenn die Gruppe in der gewohnten Trioformation oder als Duo spielt. Im fünften Stück kommt auch der Geiger zum ersten mal voll zum Zug und brilliert mit einem Intro zum Restli-Schottisch. Die Geige kommt auch dann zum tragen wenn die Begleiter zum «Landauerli» greifen, einem Örgeli, das sich auch ganz fein spielen lässt. Die Musikanten drücken jedem Stück, unabhängig seiner geografischen Herkunft, ihren eigen typischen Stempel auf und reissen mit ihrer Spielfreude die Zuhörer mit. Aus der der traditionellen Ländlermusik-Gruppe ist eine Gruppe mit ganz eigenem Stil geworden. Jeder Musikant bringt seine ganze Persönlichkeit in der Musik zum Ausdruck. Die musikalische Kommunikation zwischen den Musikanten schlägt so bald zu den Zuschauern über und bezieht sie mit ein, in entspanntes musikalischen Erlebnis, mithören tritt an Stelle des Zuhörens.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Konzerte in der Kirche Maisprach am 8. Januar 2017 mit Mudart-Lieder von Florian Schneider und am 27. August 2017 Sommerkonzert mit dem Erneuerer der Schweizer Volksmusik: Noldi Alder und Co. aus Urnäsch AR

www.konzerte-kirche-maisprach.ch