Ja, es ist tatsächlich schon ein Jahr vorbei und wir sind wieder auf dem Ausflug des Frauenturnvereins Stein. Während die einen nach einem frühmorgendlichen Gewitter in der kühlen frischen Luft zum Treffpunkt auf dem Saalbau Parkplatz ihre erste Wanderung hinter sich brachten, wurden die anderen per Spezialtaxi zu den beiden Kleinbussen gefahren. Knatternd kam Heizoel-Fredi´s roter „Ferrari“ ums Eck und brachte seine Gemahlin, - dann sammelte er freundlicherweise noch eine Teilnehmerin auf und auch sie genoss die Fahrt im Spezialfahrzeug.

Nach einer Stunde Busfahrt war bereits Meisterschwanden in Sicht und der erste Fototermin stand an, klar - besser jetzt noch, wenn alle frisch und unverschwitzt in die Kamera lächeln konnten. Es waren ja enorme Temperaturen angesagt für diesen Sonntag 28. August. Also….ab an den See und ein schönes Plätzchen gesucht zum „Cheesen“.

Das Schiff war kurze Zeit später bereit und wir liessen uns bei einem herrlichen Brunch mit allem was das Herz begehrt verwöhnen. Manch eine schaute kritisch auf ihren Teller, ob es wohl noch ein bisschen Müesli oder Speck sein durfte? Wer es schaffte seine Extremitäten zusammenzulegen, um am Tisch Platz zu nehmen, durfte getrost noch einmal zum Buffet schlendern. In Seengen angelangt führte uns ein kurzer Spaziergang zum Wasserschloss Hallwyl. Das Thema, das unsere beiden Organisatorinnen für die Führung ausgesucht hatten hiess: „Heilen wie anno dazumal“. Burkhard von Hallwyls Arzneybuch lieferte dazu viele Rezepte. Einige dieser Anleitungen zur Herstellung der Medizin entlocken uns heute ein Schmunzeln. Damals gings aber eben doch um Leben und Tod. Zu einer Zeit, in der sich Krankheiten und Seuchen ausbreiten konnten, waren die medizinischen Erfolge von Hippokrates, Paracelsus und Fleming ein wahrer Segen. Schon damals kannte man eine Form von Sauna. Die dazugehörende „grosse“ Wanne wurde flugs von zwei in den engen Zuber passenden Turnerinnen ausprobiert, inklusive schickem Badehäubchen.

Mittlerweile stand die Sonne bereits am Mittagshimmel und geizte in keiner Art und Weise mit sengenden Strahlen auf Seengen zu scheinen. Wir teilten uns auf und die wanderfreudigen, sich aufs Baden freuenden Frauen, setzten sich Richtung See in Bewegung, dieweil die anderen noch gemütlich etwas Flüssiges zu sich und nahmen, um später mit dem Schiff zu folgen.

Oh je, Sonne, Sonne, Sonne, es war einfach NUR heiss. Unbarmherzig strahlte sie zuerst auf den Wanderweg, später artete das Ganze zu hitzegeprüftem Asphalt-Trecking aus. Klar trug der schwarze Boden zum absoluten Hitzegefühl bei…..einige klinkten sich etwa auf der Hälfte des Weges aus und genossen das kühlende Bad im See, dabei waren sie natürlich nicht die Einzigen! Auf jeden Fall musste man keinen Liegeplatz suchen, denn es gab keinen. Einige andere setzten die Wanderung fort bis Birrwil und genossen in einer herrlichen Gartenwirtschaft im Schatten einen EIS-Kaffee.

Schon bald kamen per Schiff die Nichtwanderinnen und auch die Badenden zu Fuss an und zusammen fuhren wir noch eine Runde im oberen Seeteil, um auch diesen kennenzulernen. Zurück in Meisterschwanden erwarteten uns die beiden Chauffeure mit den Bussen, die sie Gott sei Dank in den Schatten gefahren und geöffnet hatten zum Einsteigen, trotzdem wars natürlich heiss da drin. Plötzlich ein Ruf aus dem hinteren Busteil: René hier hinten regnets rein….so war das Gefühl, wenn einem der Schweiss in den Nacken floss!

Ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Buurehus“ setzte dem gelungenen Anlass das Krönchen auf. Vielen herzlichen Dank den Raiffeisen Mitgliedern, die ihren Gratiseintritt für eine Runde Getränke stifteten (notabene sehr zur Freude unserer Kassierin, die sich schon auf die Ein- beziehungsweise Ausbuchung freute), danke den Organisatorinnen, Sabrina, Béatrice, und ebenfalls vielen Dank unseren Chauffeuren René und Paul, die uns wieder gesund nach Hause gefahren haben