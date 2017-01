In Balsthal und Oensingen mischten sich die Kantonsratskandidatinnen und -Kandidaten der SP und Grünen Thal-Gäu unter die Leute. In ihrem Programm für die Region fordern sie z.B. eine finanzierbare und sinnvolle Verkehrspolitik: Sanierung des Weissensteintunnels, Beibehaltung der Schnellzughalte und eine Entlastungsstrasse in Oensingen, aber keine 80-Millionen Franken teure Umfahrung Klus. Im Laufe des Morgens erschien auch Regierungsratskandidatin Susanne Schaffner in Oensingen und lud zum originellen SP-Jass ein. Für Gemütlichkeit sorgte der Handörgeler Urs Studer aus Kestenholz.



VON FRITZ DIETIKER