Die Mädchen und Jungen vom Sternsingen strotzten der Kälte und zogen zusammen mit ihren Begleitpersonen am Abend des 05. und 06. Januar von Tür zu Tür. In machem Haus wurden sie schon freudig erwartet und mit einem Zustupf in die Kasse und etwas Süssem belohnt. Zum Abschluss gab es an beiden Abenden in der Kaplanei noch ein kleines „Znacht“. Am Dreikönigstag durfte jedes Sternsingerkind zu seinem Wienerli ein Stück Dreikönigskuchen essen und so konnten wir noch die heiligen drei Könige Janek, Lorena und Livia und krönen. Zum Dessert durften sich alle an den mitgebrachten Süssigkeiten bedienen.

Wir möchten uns bei Allen bedanken, welche uns die Haustür geöffnet haben und sich einen kurzen Moment Zeit genommen haben um unser Lied zu hören und den Segen zu empfangen. Mit Ihrer Spende können wir den Kindern in Kenja den Zugang zu einer Schule ein wenig erleichtern.

Ebenfalls bedanken wir uns herzlich bei allen Kindern und Begleitpersonen, welche mit grosser Freude mitgemacht haben. Und nicht vergessen möchten wir unser Küchenteam – Emma Birrer, Margrit Käppeli, Trudy Brun und Ursula Andermatt. Jahr für Jahr steht ihr für uns in der Küche um uns nach einer anstrengenden Tour zu verpflegen.

Pfarreirat Merenschwand/dw