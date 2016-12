2017 findet dieses Turnier zum 25. Mal statt. Ein Jubiläum ist es. Das OK hat aus Gründen der heutigen Zeit entschieden, dass dieses Turnier neu für C-Junioren wie B-Junioren organisiert wird. Gespielt wird am ersten Wochenende (14./15. Januar 2017) um den Turniersieg der B-Junioren / U 16. Dann am darauf folgenden Wochenende (21./22. Januar 2017) sind die C-Junioren/U14 an der Reihe, also auch hier geht es um den Turniersieg. Gespielt wird jeweils in 4 Vorrundengruppen mit 6 Teams. Pro Gruppe qualifiziert sich wie gewohnt der Gruppensieger für die Zwischenrunde nebst den gesetzten Mannschaften vom Sonntag. Dann am Sonntag Nachmittag werden in der Zwischenrunde mit all den Mannschaften die Halbfinalisten ermittelt. Am Schluss hat es dann den Turniersieger.