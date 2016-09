Am Samstagmorgen um sieben Uhr trafen sich 13 gutgelaunte Turnerinnen des FTV Fahr-wangen zur diesjährigen Turnfahrt ins Appenzellerland. Die Wetteraussichten versprachen zwei traumhafte Tage. Mit Bus und Bahn ging die Reise nach Brülisau. Bereits im Zug konnte der erste Apéro mit Gipfeli und «Schämpis» genossen werden. In Brülisau angekom-men ging die Reise mit der Seilbahn weiter auf den Hohen Kasten. Das Wetter war perfekt und die Aussicht phänomenal – einfach super. Vom Hohen Kasten startete die Turnerschar ihre Wanderung Richtung Berggasthaus Stauber. Auf dem Weg, etwas verspätet, dafür ver-dient und mit traumhafter Aussicht (auf der einen Seite ins Appenzellerland und auf der an-deren Seite ins St. Galler-Rheintal) wurde das Pic-Nic genossen. Im Bergrestaurant Stauber angekommen, gönnte sich die Turnerschar einen feinen Kaffee mit oder ohne …. Frisch ge-stärkt ging die Wanderung weiter Richtung Tagesziel Berggasthaus Bollenwees. Alle gesund und munter angekommen, genossen die Frauen eine erfrischende Dusche. Zwei Mitglieder konnten dem verlockenden Fälensee aber nicht widerstehen und nahmen im Bergsee, bei einer gefühlten Wassertemperatur von rund 16 Grad, ein erfrischendes Bad. Das folgende Abendessen war superfein und die nette Bedienung liess keine Wünsche offen. In gemütli-cher und lustiger Runde liess man den Tag gemütlich ausklingen.

Am Sonntag traf sich die Turnerschar zum gemeinsamen Frühstück. Nach der Stärkung ging die Wanderung bei viel Sonnenschein via Sämtisersee – Plattenbödeli zurück nach Brülisau. Unterwegs verpflegten sich die Turnerinnen wiederum aus dem Rucksack und genossen an-gekommen in Brülisau einen guten Kaffee und das obligate Dessert. Mit Bus und Bahn ging es wieder zurück ins Seetal, wo die Turnerinnen mit Regen empfangen wurden. Die wunder-schöne Turnfahrt, in eine weniger bekannte Gegend, liess die fröhliche Turnerschar in der Pizzeria da Luigi gemütlich ausklingen.

Den Organisatorinnen und diversen Spenderinnen von Kaffee etc. vielen herzlichen Dank.