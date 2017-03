Optimale Bedingungen an diesem Sonntag, ein bisschen meiner Leidenschaft zu fröhnen. Nach 4 Stunden ausharren an der Aare mit dem Ziel, wieder mal den Eisvogel vor die Linse zu bekommen, hat mich dann doch langsam der Hunger gepackt und ich machte mich erfolglos und frustriert auf den Weg nach Hause.

Irgendwie war da noch was: Ja klar, heute soll Vollmond sein und eigentlich stehen an diesem Abend alle Zeichen auf gute Aussichten. Kurz mit dem Smartphone gecheckt, wo genau der Mond denn hochkommt und siehe da, optimaler wäre es gar nicht mehr möglich. Ich befinde mich auf dem Gehweg vom Stauwehr in Erlinsbach zum Fussballplatz mit (fast) perfekter Sicht auf die Stadtkirche Aarau.

Was für ein grandioser Anblick: Angeleuchtet von der Abendsonne drückt sich der rot schimmernde Vollmond langsam aber stetig über den Horizont direkt in Richtung Kirche. Der aus meiner Sicht perfekte Moment für das Foto herrschte genau zur richtigen Zeit: Der Vollmond befindet sich senkrecht über der Kirche, ein kleiner Schatten scheint mir das Bild zu vermiesen, aber es sollte anders kommen als befürchtet. Der Schatten war ein Rotmilan, der genau zur richtigen Zeit wohl noch sein Abendessen gesucht hat. So bin ich jetzt doch noch zu einem für mich tollen Vogelsujet gekommen, mit einer Kulisse, die seines gleichen sucht.

Sonntag 12.März 2017