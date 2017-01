Am letzten Samstag besuchten die Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten der FDP.Die Liberalen der Amtei Thal-Gäu verschiedene Gemeinden in ihrem Wahlbezirk. Unterwegs waren sie mit einen Oldtimerbus mit Jahrgang 1971. Unter dem Motto „Mit voller Kraft in die Zukunft“ startete die Fahrt in Holderbank. Trotz der Kälte suchten alle Kandidierenden das Gespräch mit der Bevölkerung. Unterstützt wurden sie dabei von Landamman Remo Ankli und der Regierungsratskandidatin Marianne Meister. Mit dem Nostalgiebus ging es weiter nach Mümliswil und Balsthal. Insbesondere der heisse Punsch fand grossen Anklang. Auch die zukünftigen Wählerinnen und Wähler gingen nicht leer aus. Keck meinte ein kleines Mädchen zu Meister, sie habe noch ein Schwesterchen und erhielt den auch prompt ein zweites Stück Schokolade. Die Kandidierenden stellten sich auch kritischen Fragen, zum Beispiel zur Erhöhung des Rentenalters und den kommenden Abstimmungen. Obwohl Minustemperaturen herrschten, nahmen sich etliche Passanten Zeit, um ihre Anliegen anzubringen.

Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter nach Laubersdorf, Matzendorf und Welschenrohr. Dort wurde die Schar für das Ausharren in der Kälte belohnt, die Sonne zeigte sich. Am 12. März wird sich zeigen, ob dies ein gutes Omen für die Wahlen ist.