Die BDP verteilte in Olten Geschenksäckli an Passanten

Am 23. Dezember 2016 verteilten zwei Kantonsratskandidaten der BDP Amtei Olten-Gösgen in der Altstadt von Olten Geschenksäckli an Passanten.

Verkleidet als Weihnachtsmann und Weihnachtsengel verteilten die beiden BDP Kantonsratskandidaten Marina Raimann (Lostorf, Sekretärin) und Ronny Raimann (Olten, Verkaufsberater) am 23. Dezember 2016 in der Altstadt von Olten Geschenksäckli.

Gross und Klein schätzten dieses vorweihnachtliche Geschenk der Geschwister Raimann sehr. Manch einer nahm dies zum Anlass, um sich mit den beiden Kantonsratskandidaten zu unterhalten.

Ziel der Aktion war es, auf die bevorstehenden Kantonsratswahlen vom März 2017 aufmerksam zu machen.

Auskunft:

Ronny Raimann, Amteiparteipräsident BDP Olten-Gösgen, 076 586 22 04