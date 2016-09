Der alljährliche Ausflug der Weinbaugenossenschaft Wettingen führte dieses Jahr ins Berner Oberland an den Thunersee nach Spiez. Eingebettet in Hügel und Rebhänge, lädt Spiez mit seinem milden Klima zum Verweilen ein.

Begrüsst wurden die 25 Winzerinnen und Winzer durch Gemeinderätin Monika Lanz und einen Vertreter der Rebbau Genossenschaft Spiez. Die Rebbau Genossenschaft Spiez bewirtschaftet mit 111 Genossenschafter auf knapp 12ha Rebland die Sorten Riesling-Sylvaner, Pinot Noir, sowie die Spezialsorten Elbling, Muskat, Gewürztraminer, Chardonnay, Cabernet Jura und Gamay x Reichensteiner.

Der Spiezer Rebberg gehört zu den höchstgelegenen Rebbergen nördlich der Alpen (550-720 m ü.M.). Dank guter Sortenwahl, dem Wärmespeicher Thunersee und dem Föhn gelingt es, schöne, frische, spritzige Weissweine und finessenreiche, elegante Rotweine zu keltern.

Die Führung startete mit einer interessanten und abwechslungsreichen Fahrt mit dem „Spiezer Zügli“ durch das hügelige Gemeindegebiet zu allen sieben Rebbergen. In den alten Gemäuern des Schlosses Spiez wurden im Weinkeller der Rebbau Genossenschaft Spiez die weissen und roten Weine degustiert. Das Mittagessen, natürlich begleitet mit Spiezer Weinen, wurde direkt am See in der Spiezer Bucht – der schönsten Bucht der Schweiz eingenommen und rundete das Programm ab.

Gut gelaunt und beeindruckt von schönen Eindrücken gelangte die Reisegesellschaft via Brünigpass, Luzern zurück nach Wettingen. Die Weinlese in Spiez beginnt bereits in den nächsten Tagen. In Wettingen brauchen wir noch einige goldene Herbsttage, so dass in drei bis vier Wochen ein schöner Jahrgang gelesen werden kann. www.wettingerweine.ch