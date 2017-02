Gretzenbach – Am Freitag, dem 27. Januar wurden im Restaurant Jurablick die Beschlüsse für das anstehende Vereinsjahr gefällt und verschiedene Posten neu besetzt.



Stolze 55 Vereinsmitglieder fanden sich an der diesjährigen

Generalversammlung ein. Diese hatten insgesamt 14

Traktanden zu behandeln. Nach der Begrüssung durch den

Präsidenten Andreas Huber und der Genehmigung des

letzten Protokolls, widmeten sich die Versammelten der

Übertritts-Wahl von fünf Jungpontonieren zu den Aktiven.

Leider galt es auch drei Austritte anzunehmen.



Der Vorstand wurde ordentlich durchmischt. Als Aktuar

stellte sich Sandro Stücheli als Ersatz für Patrick Friker zur

Verfügung. Neuer Jungpontonier-Leiter wurde Flavian Hess

für Stefan Heller. Und als neuer Beisitzer liess sich Frank

Wanner für Kurt Leutwiler aufstellen. Alle drei wurden

einstimmig in den Vorstand gewählt. Die Wiederwahl der

restlichen Vorstandsämter war anschliessend reine

Formsache. Die Versammlung bestätigte alle bisherigen

Vorstandmitglieder einstimmig. Im Namen des Vereins

wurde den drei Zurückgetretenen ein grosser Dank für die

geleistete Arbeit ausgesprochen. Als neuer Kassenrevisor

stellte sich Martin Geissbühler zur Verfügung. Er ersetzt Jan

Wälti, welcher dieses Amt turnusgemäss nach zwei Jahren

weitergab.

Erfreulicherweise fielen im 2016 die Einnahmen aus dem

Passiveinzug leicht höher aus als ein Jahr zuvor, trotz einem

Rückgang der Gönnergesamtzahl. Die Pontoniere sind und

bleiben natürlich über jeden Beitrag sehr glücklich und

dankbar. Den Freunden und Unterstützern gebührt bei

dieser Gelegenheit ein recht herzliches Dankeschön. Der

diesjährige Passiveinzug startet am Montag, 20. Februar

2017.



Auszeichnungen für fleissige Fahrübungsbesuche erhielten

13 Mitglieder. Dabei stach vor allem der Fleiss von Stefan

Heller (Jungpontonierleiter bis GV2017) mit 145 Prozent

besuchten Trainings hervor.



Als Vereinsmeister durfte sich einmal mehr Fahrchef Michael

Schenker feiern lassen. Noel Heller gewann den Junioren-

Zinnkrug zum dritten Mal in Folge und durfte diesen

traditionsgemäss behalten.

Das anstehende Jahr wird aus sportlicher Sicht wieder

intensiv werden. Mit Murgenthal, Dietikon, Bex VD,

Wallbach (Schweizermeisterschaft) und Olten finden sich

wieder fünf Wettfahren im Kalender.



Vom 25. – 27. August findet das traditionsreiche AAREFEST

mit Fischessen und Abendunterhaltung statt. Am Samstag

und Sonntag messen sich wieder die Besten und Kreativsten

Paddlerinnen und Paddler beim legendären

Schlauchbootrennen.



Sonstige wichtige Termine aus dem Vereinskalender:

18. März 2017 Schiffe wassern & Arbeitssamstag

29. April 2017 Jungpontonier-Werbetag

16. September 2017 Schiffs- & Depotputzete



Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, und Helfern

welche das vergangene Vereinsjahr möglich gemacht haben.

(db)