Im Februar trafen sich die Sänger des Männerchors Mellingen zu ihrer 109. Generalversammlung im Restaurant Bahnhöfli. Nach dem feinen Nachtessen hiess der Präsident Koni Burri die Sänger und die Dirigentin Erika Riedo willkommen. Mit dem Lied „Come MissaTalyman“ wurde die Versammlung eröffnet.

Geri Riner als Tagespräsident und Oscar Caminada als Stimmenzähler wurden einstimmig gewählt.

In der Folge verabschiedet die Versammlung das Protokoll von der letztjährigen Generalversammlung. Der Präsident verlas den Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2016. Im Bericht lässt Koni Burri ein reich befrachtetes Vereinsjahr 2016 Revue passieren, vom Spagetti-Potpourri, Muttertagsingen, Singen im AZ-Grüt, Singen beim Zehntenstock in Oberflachs, 2 Goldlottos, Männerchorreise, Adventsingen auf dem Ibergplatz und im AZ-Grüt und vorallem natürlich das Konzert der 3 Chöre in der Stadtkirche Mellingen. Es war in allem ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr.

En „guete Tropfe“, aus unserem Lager durften die fleissigsten Probenbesucher entgegen nehmen. Eine besondere Ehrung galt Hans Wenger. Ihm wurde für seine grossen Verdienste für den Männerchor Mellingen als fleissiger Sänger und Kassier mit gesamthaft 25 Sängerjahren in den Männerchören Kloten und Mellingen die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Gleichzeitig wird er an der Delegiertenversammlung des Bezirksgesangsverein Baden zum Kantonalen Veteran ernannt. Geehrt und gedankt wurde ebenfalls unserer Dirigentin Erika Riedo. Bedingt durch krankheitsbedingte Absenzen einiger Sänger hat sie es trotzdem geschafft, aus der reduzierten Sängerschar das bestmögliche herauszuholen.

Die Jahresrechnung wird nach der Genesung unseres Kassiers Hans Beyeler zu einem späteren Zeitpunkt abgenommen. Hans Beyeler hat seine Demission als Kassier mitgeteilt. Als Nachfolger stellt sich Hans Dietemann zur Verfügung und wurde einstimmig in den Vorstand des Männerchors Mellingen gewählt und übernimmt die Funktion als Kassier. Der Vorstand des Männerchor Mellingen setzt sich neu wie folgt zusammen: Präsident und Aktuar: Koni Burri, Vizepräsident: Hans Beyeler, Kassier: Hans Dietemann, Archivar: Christoph Ackermann.

Unter dem Vereinsjahr ist Paul Gretener verstorben und die beiden Aktivsänger Michael Nötzel und Urs Weber treten zu den Passiven über. Sehr erfreulich ist der Neuzugang von Sepp Busslinger und Roger Muri als Aktivsänger. Mit Akklamation hat die Versammlung beide aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Generalversammlung zählt der Chor 22 Mitglieder, davon sind 17 Aktivsänger, 1 Gastsänger, 4 inaktive Sänger und 127 Passivmitglieder.

Das Jahresprogramm wurde ohne Aenderungen verabschiedet. Nach der Genehmigung des Budget 2016 wurde die Versammlung geschlossen mit dem Lied „Rock my soul“.

Im Februar 2017/KB