Am 9./10. September 2016 führten wir bereits die 15. Kinderkleiderbörse durch. Wir waren acht sehr motivierte Frauen, die am Freitagabend eine halbe Stunde vor Kleiderannahme alles Hand in Hand vorbereiteten, damit wir dann ab 18.00 Uhr die Kleider in Empfang nehmen konnten. Es kamen dann bis 19.30 Uhr 45 Verkäuferinnen vorbei, die ihre Kleider brachten. Die Stapel der Winterkleider waren sehr hoch und in der ersten Stunde dachten wir immer wieder, ob es wirklich möglich ist, all diese vielen Kleider im Raum zu verteilen und schön zu ordnen. Doch es gelang uns auch dieses Mal wieder. Wir kontrollierten 1750 abgegebene Kleidungsstücke gut, sortierten und legten sie der Grösse nach bereit. Von Mützen, Handschuhen, Hosen, Pullover, über Skihosen, Skijacken, Skischuhen, Helmen bis hin zu Fasnachtskleidern fand jedes Stück einen guten Platz. Die Ordnung und das gepflegte Präsentieren der Ware sind uns sehr wichtig und werden von den Käuferinnen und Käufern auch geschätzt. Am Samstag kamen die Leute bereits um 9.00 Uhr in grosser Zahl. Schon bald gab es vor den beiden Kassen Warteschlangen. Diese Zeit vertrieb man sich aber oft mit einem gemütlichen Schwatz. Zum Teil hatten die Käuferinnen den ganzen Arm voller Kleidungsstücke und fragten uns, ob sie diese zwischenlagern können. Bei einer Käuferin fiel auf, dass sie ihren Kinderwagen als Ablagefläche zu Hilfe nahm, damit sie gemütlich weiter stöbern konnte.  Die Einkaufsstimmung war stets gut und freundlich. Wir verkauften 475 Artikel, was 27.1 % der angenommenen Kleider entspricht. Ohne die fleissigen und engagierten Helferinnen wäre das Durchführen der Börse nicht möglich. Ich danke meinem ganzen Team herzlich. Es ist schön, dass alle so motiviert und mit viel Freude anpacken. Wir freuen uns auf die nächste Frühlingsbörse am 18. März 2017. Sabine Lindegger