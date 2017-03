Am 8. März trafen sich 32 Turnerinnen im Café Piazza zur 42. Generalversammlung. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin, Annelies Schraner, den offiziellen Teil mit dem interessanten Jahresrückblick: an 39 Abenden wurde unter kompetenter Leitung von Brigitte Boss, Barbara Maurer und Evelyne Schneider geturnt. Annelies dankte den Leiterinnen für die vielseitigen Turnstunden. Die Velotour führte uns im Juni nach Eiken und zurück nach Frick zum feinen Risottoessen in Schraners Garten, die Vereinsreise im September auf den Schächentaler Höhenweg und den Weg der Schweiz (ein herzliches Dankeschön den Organisatorinnen Evelyne Schneider und Brigitte Boss), der Suserbummel zum Lindenhof nach Bözen und schliesslich die gemütliche Weihnachtsfeier ins reformierte Kirchgemeindehaus. Im Oktober leisteten wir wieder zwei Helfereinsätze, und zwar an der Modeschau „Lui e Lei“ sowie an der Feuerwehrendprobe in der Turnhalle 58. Am 30. November verstarb unsere Turnkollegin Elisabeth Leuthard; wir werden sie in liebevoller Erinnerung behalten. Von November bis Februar bot unser Verein an 10 Mittwochabenden Winterfit-Turnen an, das von Vereinsmitgliedern sowie von Nichtmitgliedern sehr gut besucht wurde, herzlichen Dank gilt auch hier unseren engagierten Leiterinnen.

Unsere Leiterin Evelyne Schneider verlas anschliessend den von Brigitte Boss verfassten Bericht über die turnerischen Aktivitäten des vergangenen Jahres: An den kantonalen Schnurballmeisterschaften erreichten unsere Spielerinnen von 17 teilnehmenden Mannschaften den ausgezeichneten 4. Rang, beim Beachschnurball in Möhlin sogar den 2. Rang. Die Wintermeisterschaft schlossen unsere Spielerinnen in der Gruppe B mit dem 1. Rang ab, weshalb sie zum ersten Mal in die Gruppe A aufstiegen. Drei Frauen nahmen am kantonalen Turntag 35+ teil. In zwei Turnstunden hatten wir Spass mit den Smovey-Geräten und einmal schnupperten wir Hawailuft mit Hula-Hop-Tänzen.

Nach 16 Jahren Vorstandsarbeit tritt unsere Aktuarin Doris Deplazes vom Vorstand zurück. Die Präsidentin bedankte sich für Doris’ kompetente, ruhige und herzliche Art, mit der sie im Vorstand mitarbeitete. Wir konnten Michelle Curti als neues Vorstandsmitglied wählen.

Für 40 Jahre Treue zum Verein wurden Bernadette Schraner und Esther Mayle, für deren 20 Marthe Jegge geehrt.

Zu den fleissigsten Turnerinnen des vergangenen Vereinsjahrs gehörten Katharina Krähenbühl, Gaby Weber, Annelies Schraner, Martha Jegge und Vreni Zehnder.

Nach dem superfeinen Dessert lockten tolle Preise zum Mitmachen an der traditionellen Schoggistängelitombola.

In diesem Jahr erwartet uns unter anderem die Schnurballnight und die kantonale Meisterschaft im April, das kantonale Turnfest in Muri im Juni, die Vereinsreise in die Region Interlaken im September, die Schnurballnight in Münchwilen im Oktober und natürlich wieder viele tolle, abwechslungsreiche Turnstunden jeweils am Mittwoch von 20.15 – 21.45 Uhr in der alten Bezhalle. Du bist jederzeit zum unverbindlichen Schnuppern eingeladen!