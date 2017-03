Generalversammlung Frauenturnverein Staffelbach

Am Mittwoch, 08. März 2017, um 19.30 Uhr im Restaurant Sternen in Moosleerau begrüsst die Präsidentin Petra Hunziker 19 Aktivmitglieder, 2 Ehrenmitglieder und 1 Passivmitglied zur 44. Generalversammlung.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, die Jahresrechnung, Jahresbericht, Leiterentschädigungen, und die Jahresbeiträge wurden einstimmig genehmigt. Mutationen: Sonja Fehlmann tritt als Aktuarin und Aktivmitglied zurück, bleibt uns aber als Passivmitglied erhalten. Stefi Pendt wird als Aktivmitglied neu in den Verein aufgenommen. Wahlen: Monica Lüscher wird als neue Aktuarin gewählt. Der Vorstand, die Präsidentin, Leiterin und die Rechnungsrevisorinnen werden alle einstimmig wieder gewählt. Ehrungen: Corina Morgenthaler wird mit 15 Vereinsjahren als Aktivmitglied geehrt. Absenzen: Die Leiterin übergibt den fleissigen Turnerinnen, Ruth Aeschbach, Marianne Fehlmann, Hanni Sommerhalder mit 0 Absenzen, Lina Morgenthaler mit 2 Absenzen, Christine Schönbächler mit 3 Absenzen und Monica Lüscher mit 4 Absenzen ein Pastapacket.

Die Vereinsmeisterschaft bestand aus verschiedenen Disziplinen. Rangverlesen: 1. Petra Hunziker 96 Punkte, 2. Christine Schönbächler 88 Punkte , 3. Bernadette Lüthi 86 Punkte.

Der FTV wird am KTF in Muri nicht teilnehmen. Am 8. und 9. Juli steht unsere Vereinsreise auf dem Programm, wir werden ins Appenzellerland reisen auf die Ebenalp, Wildkirchli.

Wir schliessen die Generalversammlung mit dem Turnerlied. S.F.