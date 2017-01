Der Turnverein Würenlos hat nach zwei Jahren ohne Führung einen neuen Präsidenten und verjüngt den Vorstand. Fünf Jahre nach der Fusion verzeichnet der Verein zudem einen schönen Mitgliederzuwachs und kann auf ein grosses Team von gut ausgebildeten Leiterinnen und Leitern, sowie praktisch Vollbesetzung bei den Funktionsträgern zählen.

Genau 200 Mitglieder und Gäste fanden am Samstagabend, dem 14. Januar, den Weg in die Mehrzweckhalle zur 5. Generalversammlung des TV Würenlos. Der seit zwei Jahren ohne Präsidenten operierende Vorstand teilte sich die Traktanden wie schon das Jahr zuvor unter sich auf und führte souverän und effizient durch die Versammlung. Der Jahresbericht zeigte das vielfältige Angebot im Turnverein mit Bildern und kurzen Statements aus den über dreissig Riegen, selbst wenn 2016 als eher ruhiges Vereinsjahr bezeichnet werden kann. Der gemeinsame Höhepunkt war zweifelslos die zusammen mit dem Tennisclub geführte Sportlerbeiz im Gmeindschäller anlässlich der Würenloser Messe, welche mit Raclette das perfekte Angebot für das durchzogene, kalte Wetter bot und auch finanziell entsprechend erfreulich abschloss.

Ganz allgemein wirtschaftete der TVW 2016 besser als budgetiert und die Rechnung schloss mit einem unerwartet schönen Gewinn ab. Ebenfalls äusserst positiv zu werten ist, dass der Verein innerhalb eines Jahres um 40 Jugend- und erwachsene Mitglieder gewachsen ist und so zeigt, dass sein breites Angebot geschätzt und genutzt wird.

Tagespräsidentin Susy Moser konnte im Wahlgeschäft der Versammlung mit Marco Harling (bisher Kommunikationsverantwortlicher) einen neuen Präsidenten präsentieren. Zudem wurden mit Rahel Frei und Fabian Weber zwei neue Vorstandsmitglieder gefunden. Mit den Rücktritten von Matthias Markwalder und Rainer Kirchhofer bleibt zwar nach wie vor eine Vakanz im Vorstand, doch kann man sich von den Wechseln und der neuen Leitung durchaus frischen Wind und neue Impulse in der Vereinsführung erhoffen. Erfreulich ist auch, dass praktisch alle Chargen im Organigramm trotz einiger Rücktritte und Rochaden erneut besetzt werden konnten und der Verein auf ein 90 Personen starkes, motiviertes Leiterteam zählen kann.

Das Jahresprogramm 2017 enthält als Höhepunkte die Organisation des Kantonalen Unihockeyturniers im März, das Jugend Sport- und Freizeitlager im April, die Teilnahme am Kantonalturnfest Freiamt im Juni, sowie die Turnervorstellung im November. Einen speziellen Ausblick gaben zudem die OK Präsidenten Stephan Ernst und Reto Widrig auf das grosse Vorhaben des TVW im darauffolgenden Vereinsjahr mit der Organisation des Kreisturnfest Würenlos vom 15. bis 17. Juni 2018, welches den ganzen Verein mit vereinten Kräften fordern und eine grosse Schar von Turnerinnen, Turnern und Gästen jeden Alters aus den Kreisen Baden und Zurzach nach Würenlos bringen wird.

Im Anschluss an die ziemlich genau zwei stündige Versammlung folgten ein Apéro und ein feines Nachtessen mit genügend Zeit, um den Abend unter Freunden mit guten Gesprächen gemütlich ausklingen zu lassen.

Ein herzliches Dankeschön an das Team Anlässe für die gewohnt tadellose Organisation des Generalversammlungsabends, sowie an Vorstand, Funktionsträger, Leiterinnen und Leiter für ihren grossen Einsatz für den TV Würenlos.