Am 6. März fand die diesjährige GV des Damenturnvereins Widen in der Brasserie Terrasse in Widen statt. Zu diesem Anlass konnten 35 Aktivmitglieder, 10 Ehrenmitglieder, 2 Passivmitglied und 1 Gast begrüsst werden. Nach einem feinen Abendessen wurde der offizielle Teil eröffnet.

An der diesjährigen GV mussten wir ein neues Vorstandsmitglied wählen, Chantal Wiederkehr gab nach 4-jähriger Vorstandstätigkeit den Rücktritt. Mit Applaus wurde Carmela Suter als neue Beisitzerin gewählt. Der übrige Vorstand wurde einstimmig bestätigt.

Nach den Wahlen folgten die Ehrungen. Auch dieses Jahr konnten wieder einige Turnerinnen geehrt werden, sei dies für ihre regelmässige Teilnahme an den Turnstunden, für ihr Engagement zu Gunsten des Vereins u.v.m.

Der Damenturnverein Widen turnt jeweils am Montag und am Mittwoch und freut sich immer über neue Mitglieder! Alle Infos unter www.dtv-widen.ch.