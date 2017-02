Besucht unsere 7. Heimspiel- Runde am Sonntag 26.02.2017 in der Schachenhalle in Aarau. Ab 11.00 starten die U19- Juniorinnen. Um 13.15 kämpfen jeweils das Damen 2 und Damen 3 weiterhin um jeden Punkt um das Ziel Aufstieg zu realisieren. Die Höhenpunkte bilden die Spiele des Herren 1 (15.30) sowie des Damen 1 (17.45). Seit dabei bei der letzten grossen Heimspiel- Runde dieser Saison und unterstützt unsere Teams im Endspurt! Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl sorgt unsere Matchbeiz.

Weitere Infos findet ihr auf unsere Homepage:

www.volley-aarau.ch

oder im Matchheft "Sideout".