Ende August gingen in Interlaken nicht nur die Tellspiele sondern auch die Ferienwoche der Regionalstelle Aarau erfolgreich über die Bühne. 14 Seniorinnen und Senioren aus der Region Aarau konnten dank dem Schweizerischen Roten Kreuz Aargau für eine Woche den Alltag hinter sich lassen.

Aarau.- Erst hört man nur Geklimper und Gelächter. „Wir steigen gerade in die Bödeli-Bahn ein“, erklärt Betreuerin Verena Grenacher den Lärm am anderen Ende des Telefons. Grenacher ist eine von elf freiwilligen Betreuungspersonen, die an der diesjährigen Ferienwoche der Regionalstelle Aarau teilnimmt. Die Ferienwoche, die jede Regionalstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes Aargau einmal jährlich organisiert, richtet sich an ältere und beeinträchtigte Personen, die allein keine Ausflüge oder Ferien mehr machen können. „Die Eins-zu-eins-Betreuung wird von den Gästen sehr geschätzt und wir können dadurch auch wirklich tolle Ausflüge machen“ erzählt Grenacher.

Abwechslung und Entspannung

Tatsächlich hat es im Programm der Ferienwoche in Interlaken etwas für jeden Geschmack. Bei einer Schifffahrt auf dem Brienzersee und einer nostalgischen Ortsrundfahrt mit der Bödeli-Bahn erkunden die Gäste die Umgebung ihrer Unterkunft, dem Hotel Artos. An den Abenden sorgen eine Lottorunde, Jodel und Gedichte vom Oberländer Chörli sowie der Besuch bei den Tellspielen für Unterhaltung. Daneben bleibt auch genug Zeit für Entspannung und Erholung, etwa beim Besuch des Gottesdienstes, beim Beobachten der Gleitschirmflieger oder bei der informativen Führung in der Werkstatt von Alphornhersteller Heinz Tschiemer.

Nach einer Woche voller neuer Erlebnisse und Eindrücke chauffiert Carfahrer Dieter Saladin die erholten Seniorinnen und Senioren wieder nach Aarau. Ihre Dankbarkeit sorgt dafür, dass auch die freiwilligen Betreuerinnen viele schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. „Es ist eine Freude, anderen Freude zu bereiten“, betont Grenacher.