Der Salistock wird gewiss nie im gleichen Atemzug wie Eiger, Matterhorn und Mount Everst genannt. Nur ein kleiner, unbedeutender Berg, 1896 Meter hoch, dem Widderfeld Stock vorgelagert - dieser Name dürfte auch eher ein Stirnrunzeln auslösen - und trotzdem lohnend als kleine Anfängerskitour - sofern es genügend Schnee hat.

So eine Anfängerskitour bietet der SAC Homberg jeweils einmal im Jahr an. Die Tourenleiterin freute sich über die grosse Teilnehmerzahl. In Mettlen bei Grafenort fuhr die Gruppe mit einem "Buiräbähnli" (einer Bauernseilbahn) hoch nach Hinterrugisbalm. Das Bähnli hat übrigens zwei vierplätzige Kabinen mit einem grossen "Kofferraum" für das Gepäck und die Fahrt ist, nun ja, mit überraschenden Effekten gespickt. Probiert es selber aus! Die zweite Sektion der Bahn transportierte die Hombergler an den Ausgangspunkt Eggen. Endlich startete die 13-köpfige Gruppe, ein bunter Tatzelwurm zog dem Hang entlang, ein ideales Einlaufen für die zum Teil wenig oder gar nicht geübten. Als das Gelände steiler wurde, wurde es auch gleich anspruchsvoller, denn man kann es drehen und wenden wie man will, es hatte einfach zu wenig Schnee. Das wird ja noch eine lustige Abfahrt. Immer wieder kratzten die Felle über Steine, Gras und Erde machten das Gehen auch nicht einfacher. Aber alle schafften es bis zur Chrüzegg. Da es während des Schneefalls in den vorangegangenen Tagen heftig gewindet hatte, war der ganze Gipfelhang abgeblasen, so dass es zu Fuss weiter ging. Schon bald standen fast alle auf dem Gipfel und genossen die Aussicht, soweit es der Nebel zuliess, der den nahen Titlis gänzlich einhüllte.

Bald machte sich die Gruppe wieder an den Abstieg zum Skidepot. Die Abfahrt wäre sensationell gewesen, der Pulverschnee bei den kalten Temperaturen pulvrig und eine Freude zum Fahren. Nur fehlte halt leider die Unterlage, was jedem Ski einige üble Kratzer bescherte. Wegen den Steinen sind auch immer wieder Stürze zu verzeichnen, die glücklicherweise glimpflich verliefen. Auf der Strasse ab Punkt 1178 erreichten die SACler bald wieder Rugisbalm, wo das Bähnli die Skifahrer nach Mettlen hinunter transportierte. Nur die beiden Jüngsten protestierten, sie wollten bis nach unten skifahren, alle anderen hatten genug.

Im nächstbesten Restaurant fand die Tour ihren Abschluss, die trotz dem fehlenden Schnee ein tolles Erlebnis war. Eine Wiederholung der Tour empfiehlt sich jedenfalls - wenn es genügend Schnee hat.