Der dritte diesjährige Anlass des Seener-Männerstammes galt der Besichtigung des Briefpost-Centers in Härkingen. Dazu hatten sich 59 Mitglieder angemeldet. Da der mit 51 Sitzplätzen bestückte Reisecar nicht ausreichte, mussten noch zwei Privatfahrzeuge eingesetzt werden. Das Briefpostcenter Härkingen ist eines der drei Herzstücke in der Briefpostverarbeitung, nebst Eclépens und Zürich-Mülligen. Nach einer Filmvorführung ging es mit Kopfhörern ausgestattet, in drei Gruppen, durch den Betrieb. Das Center ist seit 2009 in Betrieb und weist eine Produktionsfläche von 38‘000 m2 auf. Die Fördertechniklänge misst ganze 15 Km! Rund um die Uhr sorgen Mitarbeitende der Briefpostverarbeitung für einen reibungslosen Ablauf. Es werden jährlich mehr als 5 Milliarden Briefe, Zeitungen, Magazine, Postkarten und Werbesendungen verarbeitet. Würde man diese stapeln, ergäbe dies einen Turm von über 15‘000 Km! Die hochtechnisierte Anlage und die ausgeklügelten Prozesse des Briefsortierbetriebes stiessen bei den „Männerstämmlern“ auf ein reges Interesse. Nach einem offerierten Getränk in der Kantine, hiess es wieder einsteigen! Die Fahrt ging nach Schafisheim zurück, wo im Restaurant ‚Allegra‘ zum gemeinsamen Abendessen eingekehrt wurde. Dabei konnte Obmann Huber wiederum ein neues Mitglied (Haller Hannes) in der Runde des Männerstammes willkommen heissen und mit Applaus in die Pensionierten-Vereinigung aufnehmen. Am 11. April steht eine Exkursion ins Fricktal auf dem Programm, wo in Herznach das stillgelegte Bergwerk und das dortige Fossilienmuseum besichtigt werden. Anmeldeschluss ist der 05. April.