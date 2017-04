Kurz nach Mittag besammlten wir, die Naturfreunde Derendingen, uns bei der Gemeindeverwaltung. Anschliessend begrüssten uns die Organisatoren Oliver Schenk und Rahel Nydegger und informierten über den weiteren Verlauf des Tages. Mit den Autos machten wir uns auf den Weg nach Langenthal, wobei uns die Fahrt an einem Bahnübergang für längere Zeit pausiert wurde. Es kamen nämlich nicht nur ein Zug, auch nicht zwei Züge, nein es folgten in kurzen Abständen gleich fünf Züge so dass nicht mal zwischendurch die Zeit war um die Bahnschranken rauf zu lassen. Nach gut 15 Minuten Wartezeit konnte unsere Fahrt weiter gehen Richtung Langenthal. Im Bowlingcenter angekommen wurden wir in vier Gruppen eingeteillt. Jedes Mitglied spielt immer zwei Durchgänge. Nach gut 1h45min. waren die Sieger festgelegt und wir setzten uns für die Rangverkündigung auf die Chillsessel ganz nach Oben. Oliver startete die Rangverkündigung mit den Kinder, gefolgt von den Männern und am Schluss noch die Podestestplätze der Frauen. Alle noch schön lächeln für die Siegerfotos und dann gings auch schon wieder auf den Nachhauseweg. Zum Glück war der Heimweg nicht mehr durch den Bahnverkehr in die Länge gezogen worden, somit war bald mal Feierabend angesagt. Nach kurzem Verabschieden der teilnehmenden Mitgliedern war die diesjährige Bowlingmeisterschaft der Naturfreunde Derendingen auch schon wieder Geschichte.

ein Dankeschön geht an die beiden Organisatoren für diesen lustigen und tollen Nachmittag und wir freuen uns schon auf den nächsten Vereinsanlass.

Nicole Macedonio