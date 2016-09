Letzten Sonntag wurde in der Stadtkirche Olten der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag gefeiert. Musikalisch untermalt wurde der Gottesdienst von Cho(h)renschmaus, einem in Olten ansässigen Chor mit rund 30 Sängerinnen und Sängern. Sie haben einen vielfältigen Ausschnitt aus ihrem Konzertprogramm „Musicals in Concert“ gezeigt, welches am kommenden Sonntag, 25.09.2016, nochmals in voller Länge aufgeführt wird.

Das Repertoire am grossen Konzert umfasst Lieder von verschiedenen Musicals unterschiedlicher Stilrichtungen. Neben einigen A-cappella-Stücken sorgt eine Band für den passenden Klangteppich. Zudem hat der Gospelchor Kumbaya aus Hunzenschwil einen Gastauftritt. Musikalisch wird kein Wunsch des Publikums offen bleiben.

Das Konzert findet am Sonntag, 25.09.2016 in der Stadtkirche um 17:00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte aufgestellt. Im Anschluss an das Konzert wird vom Chor ein Apéro offeriert. Es sind alle herzlich eingeladen, mit uns einen abwechslungsreichen und lebendigen Abend zu verbringen.